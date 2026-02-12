Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Tabungan Dahsyat Pasti MNC Bank, Nabung Rutin dan Pilih Hadiah Idaman

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |12:04 WIB
Tabungan Dahsyat Pasti MNC Bank, Nabung Rutin dan Pilih Hadiah Idaman
Tabungan Dahsyat Pasti MNC Bank, Nabung Rutin dan Pilih Hadiah Idaman. (Foto: Okezone.com/MNC Bank)
JAKARTA - Dunia perbankan saat ini bergerak semakin dinamis, terutama dalam menghadirkan layanan yang memberikan nilai tambah bagi nasabah. Di tengah perubahan teknologi dan perilaku masyarakat yang serba digital, bank tidak hanya dituntut untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik, tetapi juga harus terus beradaptasi dan berinovasi agar tetap relevan. 

PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, bagian dari MNC Group melalui PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), menunjukkan komitmen tersebut melalui berbagai inovasi layanan dan loyalty program bank yang berdampak nyata. Salah satunya adalah kesuksesan program Tabungan Dahsyat Series yang terbukti mampu meningkatkan loyalitas nasabah sekaligus memperkuat posisi MNC Bank di industri perbankan nasional.

Melanjutkan keberhasilan tersebut, MNC Bank menghadirkan Tabungan Dahsyat Pasti sebagai strategi untuk memperkuat loyalitas nasabah dan meningkatkan dana pihak ketiga (DPK). Program ini menawarkan konsep menabung berhadiah dengan pilihan reward menarik, mulai dari gadget terbaru hingga paket liburan ke luar negeri. 

Nasabah dapat memilih skema setoran sesuai kebutuhan, baik melalui setoran satu kali di awal (upfront deposit) maupun setoran rutin bulanan. Fleksibilitas ini memberikan kemudahan dalam perencanaan keuangan, sekaligus memberikan nilai tambah berupa hadiah, sehingga menabung di Tabungan Dahsyat Pasti menjadi lebih terencana dan lebih menguntungkan.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna mengatakan, program tersebut dirancang sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi nasabah dalam menerapkan disiplin menabung.  

“Kami menghadirkan Program Tabungan Dahsyat Pasti sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat yang memiliki kebiasaan menabung di MNC Bank. Kami berharap program ini dapat memotivasi masyarakat secara luas untuk menerapkan disiplin menabung demi terwujudnya kesehatan finansial serta tercapainya tujuan finansial yang diinginkan,” ungkap Rita, Kamis (12/2/2026). 

Dirinya juga menghimbau masyarakat agar tidak melewatkan kesempatan ini. 

“Segera ikuti program Tabungan Dahsyat Pasti dengan mengunjugi cabang MNC Bank, serta jangan lupa untuk terus tingkatkan saldo tabungan setiap bulannya. Untuk mekanisme dan ketentuan lebih lanjut dapat diakses pada https://mncbank.co.id/post/promo-tabungan-dahsyat-pasti-2026” tutur Rita.

 

