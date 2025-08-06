Mau punya Mobil Hybrid? Yuk ikut Tabungan Dahsyat Berhadiah dari MNC Bank

JAKARTA - Kalau kalian berencana upgrade mobil menjadi hybrid, cukup rutin menabung di PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group.

Kamu punya kesempatan besar memenangkan Toyota Innova Zenix tipe Q Hybrid Modellista, salah satu mobil hybrid terbaik di Indonesia.

Saat ini, MNC Bank tengah mengadakan program Tabungan Dahsyat Berhadiah yang memberi kamu peluang memenangkan banyak hadiah menarik, sambil tetap hemat menabung.

Tabungan Dahsyat Berhadiah merupakan salah satu loyalty program yang dipersembahkan MNC Bank untuk nasabah, dengan memberikan berbagai hadiah istimewa kepada nasabah yang rutin menabung di MNC Bank. Melalui program tersebut, nasabah memiliki kesempatan besar untuk memenangkan hadiah total miliaran rupiah.

Pada program tahun lalu, ratusan nasabah beruntung berhasil membawa pulang hadiah istimewa, mulai dari uang tunai, voucher menginap di hotel bintang lima, gadget terkini, hingga 2 unit mobil sebagai grandprize. Tahun ini, MNC Bank kembali menghadirkan program Tabungan Dahsyat Berhadiah dengan hadiah yang lebih dahsyat.