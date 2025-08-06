Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mau punya Mobil Hybrid? Yuk ikut Tabungan Dahsyat Berhadiah dari MNC Bank

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |10:07 WIB
Mau punya Mobil Hybrid? Yuk ikut Tabungan Dahsyat Berhadiah dari MNC Bank
MNC Bank Tabungan Dahsyat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kalau kalian berencana upgrade mobil menjadi hybrid, cukup rutin menabung di PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group. 

Kamu punya kesempatan besar memenangkan Toyota Innova Zenix tipe Q Hybrid Modellista, salah satu mobil hybrid terbaik di Indonesia. 

Saat ini, MNC Bank tengah mengadakan program Tabungan Dahsyat Berhadiah yang memberi kamu peluang memenangkan banyak hadiah menarik, sambil tetap hemat menabung.

Tabungan Dahsyat Berhadiah merupakan salah satu loyalty program yang dipersembahkan MNC Bank untuk nasabah, dengan memberikan berbagai hadiah istimewa kepada nasabah yang rutin menabung di MNC Bank. Melalui program tersebut, nasabah memiliki kesempatan besar untuk memenangkan hadiah total miliaran rupiah.

Pada program tahun lalu, ratusan nasabah beruntung berhasil membawa pulang hadiah istimewa, mulai dari uang tunai, voucher menginap di hotel bintang lima, gadget terkini, hingga 2 unit mobil sebagai grandprize. Tahun ini, MNC Bank kembali menghadirkan program Tabungan Dahsyat Berhadiah dengan hadiah yang lebih dahsyat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/622/3181211/tabungan_dahsyat-K1Ls_large.jpg
MNC Bank Akan Serahkan Hadiah Tabungan Dahsyat Berhadiah Periode I 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180275/laba_mnc_bank_kuartal_di_iii_2025-LvM4_large.jpg
Naik 22,09%, Laba Bersih MNC Bank Capai Rp60,39 Miliar di Kuartal III-2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178805/mnc_bank_tabungan_dahsyat-AtwG_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Cherry Tiggo Cross Premium ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177167/mnc_bank-mNWE_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Mercedes Benz C300 AMG Line ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176677/mnc_bank-eC6T_large.jpg
Selebrasi 11 Tahun MNC Bank, Tebar Ragam Promo Istimewa untuk Nasabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/622/3175086/mnc_bank-Ba46_large.jpg
Kenali dan Hindari Modus Penipuan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement