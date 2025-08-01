Nabung Bunga Tinggi di Tabungan Motion Cuan MNC Bank

JAKARTA - Di era digital saat ini, di mana hampir semua aktivitas dilakukan lewat smartphone, produk tabungan digital semakin diminati.

Salah satu alasannya adalah kemudahan akses dan fitur lengkap yang ditawarkan mulai dari buka rekening online hingga transaksi kapan saja Di mana saja. Tapi yang paling dicari adalah tabungan dengan bunga tinggi, yang bisa membantu mempercepat pertumbuhan dana.

Jika kamu sedang mencari tabungan digital bunga tinggi dengan fitur melimpah, MNC Bank punya solusinya: Tabungan Motion Cuan.

Sebagai anak usaha dari MNC Group, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) menghadirkan Tabungan Motion Cuan dengan bunga 7% yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata bunga tabungan lainnya.

Cocok banget buat kamu yang ingin uang kamu aman tapi tetap kerja untuk kamu tanpa harus ribet investasi. Selain bunga tinggi, kamu juga bisa menikmati banyak keuntungan lainnya, seperti:

• Gratis transfer antar bank via BI-FAST

• Gratis tarik tunai di semua ATM

• Gratis setor-tarik tunai di seluruh gerai Indomaret

• Dan masih banyak fitur transaksi harian lainnya