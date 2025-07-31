Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Sekuritas Raih Penghargaan Indonesia Digital Technology and Innovation (IDTI) Awards 2025

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |10:37 WIB
MNC Sekuritas Raih Penghargaan Indonesia Digital Technology and Innovation (IDTI) Awards 2025
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas dikenal sebagai salah satu perusahaan sekuritas yang memiliki reputasi kuat dan telah meraih berbagai penghargaan. 

MNC Sekuritas berhasil meraih empat kategori penghargaan pada ajang Indonesia Digital Technology & Innovation (IDTI) Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Business Update dengan tema Empowering Innovation, Transforming the Future. Penghargaan diterima oleh Head of IT MNC Sekuritas Halip Ismail dan Head of Retail Distribution & Business Development MNC Sekuritas Luqman El Hakiem pada Rabu (30/7/2025).

Tiga kategori penghargaan korporasi IDTI Awards 2025 yang diterima oleh MNC Sekuritas, antara lain: Best Cybersecurity Initiative of The Year 2025 – National Champion dengan predikat Gold, Best Digital Partnership & Collaboration of The Year 2025 dengan predikat Diamond, Best Omnichannel Strategy of The Year 2025 dengan predikat Diamond. Selain itu, Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas juga mendapatkan penghargaan sebagai Best CIO/CTO in Digital Transformation of The Year 2025 – National Champion.

Dalam keterangan tertulisnya, Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas menyampaikan rasa syukur atas apresiasi yang diterima. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada Perseroan dalam menerapkan teknologi digital secara inovatif namun tetap menjunjung tinggi prinsip keamanan bagi investor.

“Penghargaan ini menjadi bukti komitmen MNC Sekuritas dalam menghadirkan transformasi digital yang menyeluruh, mulai dari keamanan siber hingga pengembangan kanal layanan yang terintegrasi. Kami ingin memastikan pengalaman investasi pengguna aplikasi MotionTrade nyaman dan aman. Salah satu buktinya adalah dengan keberhasilan MNC Sekuritas mendapatkan Sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2022,” tulis Yukkas.

 

