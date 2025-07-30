MNC Sekuritas dan CGS International Sekuritas Hadirkan Waran Terstruktur Seri ke-8

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

MNC Sekuritas bekerja sama dengan PT CGS International Sekuritas Indonesia menghadirkan penawaran umum Waran Terstruktur (WT) berjenis call warrant seri ke-8. Tersedia 10 (sepuluh) pilihan underlying yang merupakan emiten terkemuka di Indonesia.

Penawaran ini memberikan kesempatan bagi investor untuk memanfaatkan potensi pasar secara lebih strategis selama masa penawaran awal yang berlangsung mulai Rabu (30/07/2025) hingga Jumat (1/08/2025). Adapun underlying yang ditawarkan, di antaranya:

1. PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADROYUCZ5A)

* Harga Penawaran: Rp25-Rp300

* Harga Pelaksanaan: Rp1.000-Rp2.950

* Rasio Konversi: 5:1

* Masa Berlaku: 4 bulan