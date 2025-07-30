Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas dan CGS International Sekuritas Hadirkan Waran Terstruktur Seri ke-8

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |11:32 WIB
MNC Sekuritas dan CGS International Sekuritas Hadirkan Waran Terstruktur Seri ke-8
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAMNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

MNC Sekuritas bekerja sama dengan PT CGS International Sekuritas Indonesia menghadirkan penawaran umum Waran Terstruktur (WT) berjenis call warrant seri ke-8. Tersedia 10 (sepuluh) pilihan underlying yang merupakan emiten terkemuka di Indonesia.

Penawaran ini memberikan kesempatan bagi investor untuk memanfaatkan potensi pasar secara lebih strategis selama masa penawaran awal yang berlangsung mulai Rabu (30/07/2025) hingga Jumat (1/08/2025). Adapun underlying yang ditawarkan, di antaranya:

1. PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADROYUCZ5A)

* Harga Penawaran: Rp25-Rp300
* Harga Pelaksanaan: Rp1.000-Rp2.950
* Rasio Konversi: 5:1
* Masa Berlaku: 4 bulan

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180219/mnc_sekuritas-PNu6_large.jpg
MNC Sekuritas dan BRI MI Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Widya Dharma Pontianak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179874/mnc_sekuritas-PxwC_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Respati Indonesia bersama BRI Manajemen Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179845/mnc_sekuritas-tNDo_large.jpg
Gandeng BEI dan KISI AM, MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Paramadina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179503/mnc_sekuritas_talkshow-5gf9_large.jpg
Sucorinvest AM dan MNC Sekuritas Meriahkan FinExpo 2025 dengan Talkshow
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179044/mnc_sekuritas-zUkP_large.jpg
MNC Sekuritas dan Berdikari Manajemen Investasi Gelar Edukasi Having Fund 2025 Secara Online di STIE Bina Karya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174276/mnc_sekuritas-OwYv_large.jpg
MNC Sekuritas Gandeng MNC Asset Management Gelar Having Fund 2025 untuk Mahasiswa Universitas Negeri Padang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement