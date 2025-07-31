Saksikan IG Live MNC Sekuritas ETF vs Reksa Dana: Mana yang Cocok Buat Kamu? Sore Ini

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Tidak hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menghadirkan beragam produk pasar modal yang dapat menjadi alternatif pilihan bagi investor.

Exchange Traded Fund atau ETF mungkin masih terdengar asing bagi investor pemula. ETF merupakan penggabungan antara unsur reksa dana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. Investor yang memiliki 1 ETF sama dengan memiliki puluhan saham - saham unggulan.

Meskipun ETF dan reksa dana adalah alat investasi yang dapat menawarkan diversifikasi dan manajemen investasi profesional, ada beberapa perbedaan mendasar di antara ETF dan reksa dana. Lantas, apa yang membedakan antara keduanya?

Simak pembahasan lengkapnya dalam Instagram Live MNC Sekuritas: “ETF vs. Reksa Dana: Mana yang Cocok Buat Kamu?” pada Kamis (31/7/2025) pukul 16.00 WIB bersama Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal, dipandu oleh Channel Development & Partneship MNC Sekuritas Risky Arya P. Padang. Anda dapat menyaksikannya secara langsung melalui Instagram @mncsekuritas.