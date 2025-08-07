Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengenal Rekening Dormant: Kenapa Bisa Terjadi dan Bagaimana Mengatasinya?

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |10:08 WIB
Mengenal Rekening Dormant: Kenapa Bisa Terjadi dan Bagaimana Mengatasinya?
Motionbank (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kalian tentu pernah mendengar istilah rekening dormant, istilah yang mungkin terdengar sedikit asing, namun penting untuk diketahui. 

Rekening dormant, atau sering disebut juga sebagai rekening pasif, merupakan rekening Bank yang tidak menunjukkan adanya aktivitas transaksi perbankan selama jangka waktu tertentu. Aktivitas transaksi yang dimaksud mencakup setoran, penarikan, transfer, atau pembayaran tagihan.

Penting untuk dipahami juga bahwa setiap Bank memiliki ketentuannya masing-masing terhadap rekening dormant, namun umumnya rekening akan dianggap dormant jika tidak ada transaksi selama 6 bulan hingga 1 tahun berturut-turut.

Lantas kenapa rekening dormant bisa muncul?

Kamu mungkin lupa punya rekening di bank lain, atau pindah pekerjaan dan tidak lagi menggunakan rekening gaji lama, bahkan lupa dengan nomor PIN ATM-nya. 

Selain itu, ada juga kasus di mana rekening dibuka hanya untuk tujuan tertentu, seperti mendapatkan promo, ataupun rekening yang digunakan hanya untuk menampung dana darurat yang jarang digunakan.

 

