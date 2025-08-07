Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Segmen OTT MNC Digital (MSIN) Raup Pendapatan Rp731 Miliar, Naik 10 Persen

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |07:30 WIB
Segmen OTT MNC Digital (MSIN) Raup Pendapatan Rp731 Miliar, Naik 10 Persen
Segmen OTT MNC Digital (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) terus memperkuat dominasinya, seiring platform over-the-top (OTT) miliknya, RCTI+ dan Vision+, mencatatkan kinerja yang kuat di Semester I-2025. Pendapatan dari segmen OTT naik 10% YoY menjadi Rp731 miliar, sementara EBITDA tumbuh lebih cepat, mencapai Rp214 miliar, yaitu sebesar 21% YoY. 

Kinerja ini mencerminkan peningkatan skala, monetisasi, dan bobot strategis platform digital MSIN. Dengan kontribusi masing-masing sebesar 39% dan 41% terhadap pendapatan dan EBITDA MSIN pada semester pertama 2025, RCTI+ dan Vision+ telah menjadi pilar utama kinerja keuangan Perseroan. 

Kedua platform streaming OTT MSIN ini tidak hanya berkembang pesat, tetapi juga menghasilkan margin yang lebih tinggi, mencerminkan peningkatan monetisasi di seluruh layanan iklan, langganan, dan konten premium. 

Lonjakan pendapatan OTT ini memperkuat keberhasilan MSIN dalam beralih ke model bisnis yang berbasis teknologi, sejalan dengan perubahan perilaku konsumen dan meningkatnya konsumsi media digital.

Kontribusi finansial yang kuat dari kedua platform ini juga menandakan transformasi di MSIN, di mana aset digitalnya semakin memimpin dalam mendorong profitabilitas dan nilai pemegang saham. 

Dengan basis pengguna yang terus berkembang, strategi konten yang inovatif, dan integrasi teknologi yang canggih, RCTI+ dan Vision+ berada di posisi yang tepat untuk mempertahankan pertumbuhan dan memainkan peran penting dalam masa depan lanskap hiburan digital Indonesia.
Pada semester pertama tahun 2025, kedua platform OTT ini terus menunjukkan kinerja yang kuat di berbagai metrik engagement dan monetisasi. 

Jumlah pelanggan berbayar melonjak menjadi 4,1 juta, naik dari 2,85 juta pada tahun 2024, didorong oleh langkah Perseroan yang dengan sengaja mengurangi konten gratis dan berfokus pada konversi pelanggan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181597/motiontrade-6ReH_large.jpg
Tips MotionTrade: Kenali Perbedaan Day Trading dan Swing Trading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180423/mnc_group-a96k_large.jpg
MNC Insurance Business Group Dorong Literasi Asuransi Lewat Seminar di Binus Business School
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/622/3179814/angela-Z0Sf_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Ajak Gen Z Bijak Kelola Keuangan di Tengah Tren Gaya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177210/motiontrade-OlLJ_large.jpg
Ikuti Promo Spesial Reward Bulan Inklusi Keuangan, Cashback Reksa Dana Rp25.000 dari Avrist Asset Management di MotionTrade!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176955/angela-boTj_large.jpg
Jadi Pembicara Forbes Global CEO Conference, Angela Tanoesoedibjo Ungkap Alasan Banyak Bisnis Keluarga Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/278/3170079/mnc_digital-8t5J_large.jpg
MNC Digital (MSIN) Kantongi Persetujuan Private Placement Maksimal 10 Persen Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement