Segmen OTT MNC Digital (MSIN) Raup Pendapatan Rp731 Miliar, Naik 10 Persen

JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) terus memperkuat dominasinya, seiring platform over-the-top (OTT) miliknya, RCTI+ dan Vision+, mencatatkan kinerja yang kuat di Semester I-2025. Pendapatan dari segmen OTT naik 10% YoY menjadi Rp731 miliar, sementara EBITDA tumbuh lebih cepat, mencapai Rp214 miliar, yaitu sebesar 21% YoY.

Kinerja ini mencerminkan peningkatan skala, monetisasi, dan bobot strategis platform digital MSIN. Dengan kontribusi masing-masing sebesar 39% dan 41% terhadap pendapatan dan EBITDA MSIN pada semester pertama 2025, RCTI+ dan Vision+ telah menjadi pilar utama kinerja keuangan Perseroan.

Kedua platform streaming OTT MSIN ini tidak hanya berkembang pesat, tetapi juga menghasilkan margin yang lebih tinggi, mencerminkan peningkatan monetisasi di seluruh layanan iklan, langganan, dan konten premium.

Lonjakan pendapatan OTT ini memperkuat keberhasilan MSIN dalam beralih ke model bisnis yang berbasis teknologi, sejalan dengan perubahan perilaku konsumen dan meningkatnya konsumsi media digital.

Kontribusi finansial yang kuat dari kedua platform ini juga menandakan transformasi di MSIN, di mana aset digitalnya semakin memimpin dalam mendorong profitabilitas dan nilai pemegang saham.

Dengan basis pengguna yang terus berkembang, strategi konten yang inovatif, dan integrasi teknologi yang canggih, RCTI+ dan Vision+ berada di posisi yang tepat untuk mempertahankan pertumbuhan dan memainkan peran penting dalam masa depan lanskap hiburan digital Indonesia.

Pada semester pertama tahun 2025, kedua platform OTT ini terus menunjukkan kinerja yang kuat di berbagai metrik engagement dan monetisasi.

Jumlah pelanggan berbayar melonjak menjadi 4,1 juta, naik dari 2,85 juta pada tahun 2024, didorong oleh langkah Perseroan yang dengan sengaja mengurangi konten gratis dan berfokus pada konversi pelanggan.