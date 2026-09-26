Klarifikasi dan Minta Maaf soal Video Viral, Nasabah: MNC Bank, Bank yang Tepercaya

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (MNC Bank) menyampaikan apresiasi atas klarifikasi dan permohonan maaf yang disampaikan oleh Wantini, nasabah MNC Bank Cabang Kebon Jeruk, terkait dengan video yang sempat beredar di media sosial sebelumnya. MNC Bank menegaskan bahwa kenyamanan, keamanan, dan kepercayaan nasabah selalu menjadi prioritas utama perseroan dalam menjalankan setiap layanan perbankan.

Dalam pernyataan resminya, Wantini menjelaskan bahwa video yang sempat beredar sebelumnya murni disebabkan oleh kesalahpahaman pribadi mengenai prosedur validasi dan proses pencairan dana yang berlaku pada industri perbankan. Saat ini, seluruh proses administratif telah diselesaikan dengan baik berkat asistensi responsif dari tim MNC Bank.

"Saya ingin menyampaikan klarifikasi terkait video saya yang sebelumnya beredar. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada MNC Bank yang telah responsif membantu saya terkait dengan pencairan dana saya. Saya ingin mengklarifikasi bahwa permasalahan dalam video saya yang sebelumnya beredar adalah karena kesalahpahaman saya atas proses validasi dan pencairan yang berlaku di bank. Saat ini kesalahpahaman tersebut sudah beres dan selesai," ujar Wantini di Jakarta.

Wantini juga secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas dampak yang ditimbulkan dari unggahan tersebut. "Saya meminta maaf kepada segenap manajemen dan keluarga besar MNC Bank, khususnya kepada Bapak Hary Tanoesoedibjo, atas ketidaknyamanan dan dampak yang timbul akibat video tersebut. Bagi saya, MNC Bank tetap merupakan bank yang tepercaya," tambahnya.