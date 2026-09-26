Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Klarifikasi dan Minta Maaf soal Video Viral, Nasabah: MNC Bank, Bank yang Tepercaya

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |08:33 WIB
Klarifikasi dan Minta Maaf soal Video Viral, Nasabah: MNC Bank, Bank yang Tepercaya
Klarifikasi dan Minta Maaf soal Video Viral, Nasabah: MNC Bank, Bank yang Tepercaya
A
A
A

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (MNC Bank) menyampaikan apresiasi atas klarifikasi dan permohonan maaf yang disampaikan oleh Wantini, nasabah MNC Bank Cabang Kebon Jeruk, terkait dengan video yang sempat beredar di media sosial sebelumnya. MNC Bank menegaskan bahwa kenyamanan, keamanan, dan kepercayaan nasabah selalu menjadi prioritas utama perseroan dalam menjalankan setiap layanan perbankan.

Dalam pernyataan resminya, Wantini menjelaskan bahwa video yang sempat beredar sebelumnya murni disebabkan oleh kesalahpahaman pribadi mengenai prosedur validasi dan proses pencairan dana yang berlaku pada industri perbankan. Saat ini, seluruh proses administratif telah diselesaikan dengan baik berkat asistensi responsif dari tim MNC Bank.

"Saya ingin menyampaikan klarifikasi terkait video saya yang sebelumnya beredar. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada MNC Bank yang telah responsif membantu saya terkait dengan pencairan dana saya. Saya ingin mengklarifikasi bahwa permasalahan dalam video saya yang sebelumnya beredar adalah karena kesalahpahaman saya atas proses validasi dan pencairan yang berlaku di bank. Saat ini kesalahpahaman tersebut sudah beres dan selesai," ujar Wantini di Jakarta.

Wantini juga secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas dampak yang ditimbulkan dari unggahan tersebut. "Saya meminta maaf kepada segenap manajemen dan keluarga besar MNC Bank, khususnya kepada Bapak Hary Tanoesoedibjo, atas ketidaknyamanan dan dampak yang timbul akibat video tersebut. Bagi saya, MNC Bank tetap merupakan bank yang tepercaya," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/622/3243462/mnc_bank-Qius_large.jpg
Hidup Seimbang dengan Ragam Promo Kesehatan dan Perawatan Diri dari Kartu Kredit MNC Bank 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/622/3239844/mnc_bank-adtc_large.jpg
Rayakan Hari Pelanggan Nasional 2026, MNC Bank Hadirkan Apresiasi Spesial bagi Nasabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/622/3239421/mnc_sekuritas-321t_large.jpg
Kini Investasi Lebih Menarik dari MNC Sekuritas dan MNC Bank, Bisa Dapat Bonus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/622/3238447/mnc_bank-GSZU_large.jpg
MNC Bank Gelar Program Literasi Service in-Motion Dorong Sinergi Koperasi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/622/3237310/mnc_bank-xSCq_large.jpg
Buka Tabungan di Cabang MNC Bank, Ini Sederet Manfaatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/320/3234354/mnc_bank-b21D_large.png
Catat Pertumbuhan Kinerja Positif dan Signifikan di Kuartal II-2026: MNC Bank Tetap Kuat, Aman dan Tepercaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement