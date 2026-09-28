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Cek Harga BBM Pertamina Hari Ini 28 September 2026

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |06:29 WIB
Cek Harga BBM Pertamina Hari Ini 28 September 2026
Harga BBM (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga BBM Pertamina yang berlaku di Jabodetabek pada hari ini, Senin (28/9/2026). PT Pertamina Patra Niaga telah menetapkan harga BBM yang berlaku pada September 2026. 

Harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite naik pada 1 September 2026. Kemudian Pertamina kembali menaikkan harga BBM Pertamax Green 95 pada 2 September 2026.

Harga BBM Naik

Harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.600 per liter dari harga sebelumnya Rp18.300 per liter. Harga BBM Dexlite naik dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter dan harga Pertamina Dex naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter. Kemudian, harga Pertamax Green naik Rp2.550 dari Rp16.600 menjadi Rp19.150 per liter.

Harga Pertamax dan Pertalite Tetap

Sementara, Pertamina tidak menaikkan harga BBM jenis Pertamax. Harga Pertamax tetap Rp15.950 per liter.

Untuk harga BBM subsidi seperti Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter. Pemerintah menjamin harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir tahun 2026 meski harga minyak dunia bergejolak.

"Penyesuaian harga dilakukan dengan mengacu pada formula yang ditetapkan pemerintah, dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut," ujar VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora di Jakarta.

 

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