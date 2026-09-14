Pertamina Sebut Antrean BBM Subsidi di Makassar Makin Landai

JAKARTA - Antrean pembelian BBM subsidi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mulai menunjukkan perbaikan. Di mana dari total 45 SPBU yang melayani BBM subsidi, lebih dari 35 SPBU atau sekitar 80 persen telah berada dalam kondisi antrean yang semakin kondusif.

Seiring membaiknya kondisi tersebut, waktu tunggu masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi juga semakin singkat.

Perbaikan antrean tersebut merupakan hasil koordinasi dan kolaborasi Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kapasitas pelayanan dan mengatur penyaluran BBM subsidi di lapangan.

Sejumlah langkah telah dilakukan, di antaranya penambahan operator dan jalur pelayanan BBM subsidi di sejumlah SPBU. Selain itu, sebanyak 25 SPBU di Makassar dioperasikan selama 24 jam untuk menambah kapasitas pelayanan kepada masyarakat.

Pertamina juga menambah titik penyaluran melalui SPBU Modular di Center Point of Indonesia (CPI). Kehadiran titik penyaluran tambahan tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat sekaligus membantu mengurangi kepadatan antrean di sejumlah SPBU.

Pjs. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Okky Aditya Wibowo, mengatakan perbaikan kondisi antrean di mayoritas SPBU merupakan hasil sinergi dan evaluasi yang dilakukan bersama pemerintah daerah.

"Dari total 45 SPBU di Kota Makassar, lebih dari 35 SPBU atau sekitar 80 persen sudah menunjukkan kondisi antrean yang semakin kondusif. Waktu tunggu masyarakat juga semakin singkat," ujar Okky dalam keterangan resmi, Senin (14/9/2026).

Menurut dia, berbagai langkah yang telah diterapkan masih terus berjalan dan dioptimalkan bersama pemerintah daerah agar pelayanan BBM subsidi di Kota Makassar terus membaik.