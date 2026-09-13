Harga BBM Pertamina Resmi Naik! Cek Pertalite, Pertamax hingga Turbo Hari Ini 13 September

JAKARTA - Harga BBM Pertamina telah resmi naik di September 2026. PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga BBM nonsubsidi pada 1 dan 2 September 2026.

Pertamina menaikkan harga BBM Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite pada 1 September 2026. Kemudian, Pertamina kembali menaikkan harga BBM Pertamax Green 95 pada 2 September 2026. Harga BBM Naik

Harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.600 per liter dari harga sebelumnya Rp18.300 per liter.

Harga BBM Dexlite naik dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter dan harga Pertamina Dex naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter.

Kemudian, harga Pertamax Green naik Rp2.550 dari Rp16.600 menjadi Rp19.150 per liter.

Harga BBM Subsidi dan Pertamax

Namun, Pertamina tidak menaikkan harga BBM jenis Pertamax. Harga Pertamax tetap Rp15.950 per liter. Untuk harga BBM subsidi seperti Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter.