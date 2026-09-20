Aturan Baru Pembelian BBM Subsidi, Orang Kaya Bakal Dilarang Beli Pertalite!

JAKARTA - Pemerintah tengah memformulasikan aturan baru terkait pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti pertalite. Dengan adanya aturan baru ini, orang kaya bakal dilarang beli pertalite.

Aturan baru ini juga disiapkan untuk mencegah peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.

Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Menurutnya, peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan antrean pembelian BBM subsidi di sejumlah daerah, termasuk di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Ya memang kita lagi ada memformulasikan aturannya. Makanya dalam berbagai kesempatan kan saya menganjurkan agar saudara-saudara saya yang mampu, yang mobilnya bagus, tolonglah kita jangan sampai memakai BBM subsidi," ujar Bahlil saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Bahlil menjelaskan, pemerintah perlu mengatur konsumsi BBM subsidi agar penyalurannya tetap tepat sasaran. Bahlil juga meminta masyarakat yang dinilai mampu untuk tidak menggunakan BBM yang mendapatkan subsidi pemerintah.

Selain perubahan pola konsumsi, Bahlil menyebut antrean BBM di Sulawesi Selatan terjadi karena sejumlah faktor lainnya. Dia mengindikasikan terdapat pihak-pihak yang sengaja mengantre di SPBU untuk kepentingan tertentu.

"Kemudian yang terjadi di Sulawesi Selatan kemarin itu menjadi antrian panjang karena banyak faktor. Salah satu di antaranya adalah ada memang pihak-pihak, kan teman-teman media kan udah punya data. Ngantri di pompa bensin hanya untuk, ya ada maksud lain lah kira-kira begitu," katanya.