JAKARTA – Purbaya Yudhi Sadewa tak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan setelah posisinya digantikan Suahasil Nazara. Setelah serah terima jabatan (sertijab) di Kementerian Keuangan pada Selasa (15/9/2026), Purbaya mengungkap sejumlah aktivitas yang ingin dilakukannya di luar pemerintahan.
Purbaya mengaku ingin menikmati masa pensiun setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ia menyebut dirinya sudah lelah setelah menjalankan tugas sebagai Bendahara Negara.
“Mau pensiun aja, capek udah tua,” ujar Purbaya di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Selasa (15/9/2026).
Ketika ditanya mengenai rencana menggelar acara syukuran, Purbaya kembali menjawab dengan nada bercanda.
“Eh udah pensiun ga punya duit,” tuturnya.