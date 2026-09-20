5 Fakta Purbaya Usai Tak Lagi Jadi Menkeu, Pensiun, Mancing hingga Tidur Nyenyak

Purbaya Yudhi Sadewa tak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan setelah posisinya digantikan Suahasil Nazara. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Purbaya Yudhi Sadewa tak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan setelah posisinya digantikan Suahasil Nazara. Setelah serah terima jabatan (sertijab) di Kementerian Keuangan pada Selasa (15/9/2026), Purbaya mengungkap sejumlah aktivitas yang ingin dilakukannya di luar pemerintahan.

Berikut fakta-fakta Purbaya setelah tak lagi menjadi Menteri Keuangan:

1. Mau Pensiun dan Istirahat

Purbaya mengaku ingin menikmati masa pensiun setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ia menyebut dirinya sudah lelah setelah menjalankan tugas sebagai Bendahara Negara.

“Mau pensiun aja, capek udah tua,” ujar Purbaya di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Selasa (15/9/2026).

Ketika ditanya mengenai rencana menggelar acara syukuran, Purbaya kembali menjawab dengan nada bercanda.

“Eh udah pensiun ga punya duit,” tuturnya.

2. Pulang dan Mancing di Kolam Belakang Rumah