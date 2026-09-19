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6 Fakta Prabowo Copot Purbaya dan Tunjuk Suahasil Jadi Menkeu

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |07:25 WIB
6 Fakta Prabowo Copot Purbaya dan Tunjuk Suahasil Jadi Menkeu
Menkeu Suahasil (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Suahasil Nazara menjadi Menteri Keuangan pada hari ini, Senin (14/9/2026). Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Proses pelantikan dilakukan oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta.

"Mengangkat Professor Suahasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih," ucap keputusan Presiden yang dibacakan dalam prosesi pelantikan.

Berikut fakta-fakta Prabowo copot Purbaya yang dirangkum Okezone, Sabtu (19/9/2026).

1. Menkeu Baru Suahasil

Setelah itu, Presiden memimpin langsung pembacaan Sumpah jabatan yang diikuti oleh Suahasil Nazara. 

Kemudian, usai pembacaan Sumpah, Presiden dan Suahasil menandatangani berita acara pelantikan. Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai pencopotan dirinya dari kursi Bendahara Negara usai menghadiri prosesi serah terima jabatan (sertijab) kepada Suahasil Nazara di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Selasa (15/9/2026).

2. Purbaya Ungkap Alasan Dicopot

Purbaya mengonfirmasi bahwa keputusannya keluar mendadak dari Rapat Kerja DPD RI pada Senin (14/9/2026) sore kemarin dipicu oleh telepon langsung dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang memberitahukan keputusan perombakan (reshuffle) kabinet.

"Pak Prasetyo (Mensesneg)," ujar Purbaya merespons pertanyaan awak mengenai sosok yang menelepon dirinya saat berada di toilet Kompleks Parlemen Senayan.

 

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