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Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP Resmi Naik! Cek Hari Ini 16 September

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |06:15 WIB
Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP Resmi Naik! Cek Hari Ini 16 September
Harga BBM (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP pada hari ini, Rabu (16/9/2026). Pertamina, Shell, Vivo dan BP telah menaikkan harga BBM nonsubsidi sejak 1 dan 2 September 2026.

Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga telah menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite pada 1 September 2026. Kemudian, Pertamina kembali menaikkan harga BBM Pertamax Green 95 pada 2 September 2026.

Harga BBM Pertamina Naik

Harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.600 per liter dari harga sebelumnya Rp18.300 per liter. Harga BBM Dexlite naik dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter dan harga Pertamina Dex naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter.

Kemudian, harga BBM Pertamax Green 95 naik Rp2.550 dari Rp16.600 menjadi Rp19.150 per liter.

Namun demikian, Pertamina masih menahan harga BBM jenis Pertamax. Harga Pertamax tetap Rp15.950 per liter. Untuk harga BBM subsidi seperti Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter.

Harga BBM Shell, Vivo dan BP Naik

Sementara, Shell juga menaikkan harga BBM pada Selasa 1 September 2026. Harga BBM Shell naik jenis Shell V-Power Diesel. Harga BBM Shell V-Power Diesel naik menjadi Rp25.420 per liter dari sebelumnya Rp21.910 per liter.

Di SPBU swasta lainnya seperti BP juga menaikkan harga BBM. Harga BP Ultimate naik menjadi Rp19.330 per liter dari Rp16.760 per liter. Untuk BBM jenis diesel BP Ultimate Diesel naik menjadi Rp25.420 per liter dari sebelumnya Rp21.910 per liter. Sementara, harga BBM jenis bensin BP 92 masih dibanderol Rp16.130 per liter.

 

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