Antrean Panjang SPBU Makassar, Pertamina Minta Maaf dan Tambah Pasokan BBM

Pertamina Patra Niaga memahami kesulitan dan aspirasi masyarakat terkait layanan BBM di sejumlah SPBU di Makassar. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA – Pertamina Patra Niaga memahami kesulitan dan aspirasi masyarakat terkait layanan BBM di sejumlah SPBU di Makassar. Pertamina Patra Niaga juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat dalam beberapa hari terakhir.

Pertamina Patra Niaga terus melakukan berbagai langkah pemulihan untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi dan layanan di SPBU kembali berjalan optimal.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan kapasitas pelayanan di SPBU. Upaya tersebut meliputi penambahan jam operasional SPBU, penguatan dan penambahan pasokan BBM, penambahan jumlah nozzle dan operator di sejumlah SPBU, serta penambahan outlet Satgas Pelayanan BBM.

Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pelayanan sekaligus mengurai kepadatan antrean di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, Pertamina Patra Niaga juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan melalui Satgas Gabungan. Satgas Gabungan melakukan pemantauan dan pengawasan secara langsung di lapangan, termasuk membantu mengatur dan mengurai antrean di SPBU serta memastikan pelayanan BBM berjalan tertib dan tepat sasaran.