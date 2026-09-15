Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Antrean Panjang SPBU Makassar, Pertamina Minta Maaf dan Tambah Pasokan BBM

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |16:24 WIB
Antrean Panjang SPBU Makassar, Pertamina Minta Maaf dan Tambah Pasokan BBM
Pertamina Patra Niaga memahami kesulitan dan aspirasi masyarakat terkait layanan BBM di sejumlah SPBU di Makassar. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA – Pertamina Patra Niaga memahami kesulitan dan aspirasi masyarakat terkait layanan BBM di sejumlah SPBU di Makassar. Pertamina Patra Niaga juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat dalam beberapa hari terakhir.

Pertamina Patra Niaga terus melakukan berbagai langkah pemulihan untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi dan layanan di SPBU kembali berjalan optimal.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan kapasitas pelayanan di SPBU. Upaya tersebut meliputi penambahan jam operasional SPBU, penguatan dan penambahan pasokan BBM, penambahan jumlah nozzle dan operator di sejumlah SPBU, serta penambahan outlet Satgas Pelayanan BBM.

Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pelayanan sekaligus mengurai kepadatan antrean di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, Pertamina Patra Niaga juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan melalui Satgas Gabungan. Satgas Gabungan melakukan pemantauan dan pengawasan secara langsung di lapangan, termasuk membantu mengatur dan mengurai antrean di SPBU serta memastikan pelayanan BBM berjalan tertib dan tepat sasaran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242117//pln-zJxv_large.jpg
Kurangi Penggunaan BBM, Jaringan LNG untuk Pembangkit 477 MW di Nusa Tenggara Dikembangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242157//bahlil-kSIL_large.jpg
Bahlil Jamin Harga BBM Subsidi Tak Naik Sampai 31 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3241951//harga_bbm-6w2e_large.jpg
Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP Resmi Naik! Cek Daftar Terbaru Hari Ini 15 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3242010//bbm_subsidi-6xu3_large.jpg
BBM Langka di Makassar, Bahlil Sebut Ada Tangki Mobil Modifikasi Mampu Tampung Minyak hingga 1 ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3242005//menteri_esdm_bahlil-pWAC_large.jpg
Bahlil Ungkap Penyebab Antrean Panjang di SPBU Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/337/3241932//viral-3TQD_large.jpg
Heboh Krisis BBM di Makassar, Perindo Sulsel Dorong Pemerintah Tuntaskan Masalah Distribusi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement