Bahlil Jamin Harga BBM Subsidi Tak Naik Sampai 31 Desember

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga 31 Desember 2026. Meskipun harga minyak dunia diproyeksikan masih akan berfluktuasi hingga akhir tahun mendatang.

Bahlil menjelaskan ketegangan di Timur Tengah yang membuat terhambatnya rantai pasok perdagangan minyak dunia akibat penutupan selat hormuz menjadi salah satu faktor yang mengerek harga minyak dunia. Hal tersebut turut membawa dampak terhadap beban fiskal pemerintah dalam penyediaan BBM subsidi.

"Kita sudah berkomitmen untuk harga (BBM) subsidi sampai 31 Desember berapapun harganya (minyak) di dunia, tidak akan kita naikkan," ujar Bahlil dalam acara InTech SEA 2026 di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Bahlil memberikan gambaran bahwa harga minyak dunia saat ini telah mencapai USD106 dolar per barel. Sementara harga rerata acuan nasional dari Januari-September berada di kisaran USD85-90 dolar per barel. Adapun target dari APBN, lebih rendah lagi yaitu USD70 dolar per barel.

"Jadi bayangkan berapa subsidi kita. Saya katakan ke Presiden, energi ini urusan orang banyak. Kita harus mampu mengambil kebijakan, sekalipun kondisi global luar biasa, tapi kepastian harga harus kita jamin," lanjut Bahlil.