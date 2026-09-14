Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP Resmi Naik! Cek Daftar Terbaru Hari Ini 14 September

Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP Resmi Naik! Cek Daftar Terbaru Hari Ini 14 September (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP yang berlaku hari ini, Senin (14/9/2026). Pertamina, Shell, Vivo dan BP resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi sejak 1 dan 2 September 2026.

Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga telah menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite pada 1 September 2026. Kemudian, Pertamina kembali menaikkan harga BBM Pertamax Green 95 pada 2 September 2026.

Harga BBM Pertamina Naik

Harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.600 per liter dari harga sebelumnya Rp18.300 per liter. Harga BBM Dexlite naik dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter dan harga Pertamina Dex naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter. Harga BBM Pertamax Green 95 naik Rp2.550 dari Rp16.600 menjadi Rp19.150 per liter.

Namun demikian, Pertamina masih menahan harga BBM jenis Pertamax. Harga Pertamax tetap Rp15.950 per liter. Untuk harga BBM subsidi seperti Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter.

Harga BBM Shell, Vivo dan BP Ikut Naik

Sementara, Shell juga menaikkan harga BBM pada Selasa 1 September 2026. Harga BBM Shell naik jenis Shell V-Power Diesel. Harga BBM Shell V-Power Diesel naik menjadi Rp25.420 per liter dari sebelumnya Rp21.910 per liter.

Di SPBU swasta lainnya seperti BP juga menaikkan harga BBM. Harga BP Ultimate naik menjadi Rp19.330 per liter dari Rp16.760 per liter. Untuk BBM jenis diesel BP Ultimate Diesel naik menjadi Rp25.420 per liter dari sebelumnya Rp21.910 per liter. Sementara, harga BBM jenis bensin BP 92 masih dibanderol Rp16.130 per liter.

Untuk harga BBM di SPBU Vivo jenis Revvo 92 dijual Rp16.130 per liter dan Revvo 95 naik menjadi Rp19.330 per liter. Untuk harga BBM diesel jenis Primus Plus naik menjadi Rp25.420 per liter dari sebelumnya Rp21.910 per liter.