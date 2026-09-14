Harga BBM Pertamina Hari Ini 14 September 2026, Ada yang Tembus Rp25.200 per Liter

PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai 1 September 2026 pukul 00.00 WIB. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai 1 September 2026 pukul 00.00 WIB. Tiga produk yang mengalami penyesuaian harga yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex serta Pertamax Green.

harga Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp16.600 menjadi Rp19.150 per liter.

Harga Pertamax Turbo dengan kadar RON 98 naik Rp1.300 per liter dari sebelumnya Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter.

Sementara itu, kenaikan lebih tinggi terjadi pada produk BBM diesel. Harga Dexlite naik Rp4.000 per liter dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Adapun Pertamina Dex naik Rp4.050 per liter dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter.

Pertamina Patra Niaga menyebut penyesuaian harga tersebut mengacu pada formula yang ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, termasuk harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya.