ESDM Buka Suara Soal Pertalite Naik Jadi Rp13.500

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah kabar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah kabar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dari Rp10.000 menjadi Rp13.500 per liter mulai 26 September 2026. ESDM memastikan informasi tersebut merupakan hoaks.

“Perlu kami luruskan, saat ini masif sekali konten media sosial yang berisikan informasi kenaikan harga Pertalite. Konten atau informasi ini adalah hoaks atau berita bohong,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia.

Dwi mengatakan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi, termasuk Pertalite, tidak akan naik hingga akhir 2026 meskipun harga minyak dunia bergerak naik.

Kebijakan tersebut, kata dia, merupakan langkah pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat menengah ke bawah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dwi mengimbau masyarakat lebih teliti dalam menyerap informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.