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Harga Pertalite Naik Jadi Rp13.500 per 26 September, ESDM: Hoaks!

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |07:25 WIB
Harga Pertalite Naik Jadi Rp13.500 per 26 September, ESDM: Hoaks!
Harga Pertalite Naik Jadi Rp13.500 per 26 September, ESDM: Hoaks! (Foto: Pertamina Patra Niaga)
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JAKARTA - Beredar kabar harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.500 per liter pada 26 September 2026. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah kabar kenaikan harga pertalite tersebut.

“Perlu kami luruskan, saat ini masif sekali konten media sosial yang berisikan informasi kenaikan harga pertalite. Konten atau informasi ini adalah hoaks atau berita bohong,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Dia mengatakan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menegaskan bahwa harga BBM subsidi termasuk pertalite tidak akan naik hingga akhir tahun 2026 meskipun harga minyak dunia bergerak naik. Hal ini sebagai langkah melindungi daya beli masyarakat menengah ke bawah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dirinya mengajak masyarakat agar lebih teliti dalam menyerap informasi, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang sengaja membuat masyarakat emosi.

“Carilah informasi pada sumber resmi dan media yang terverifikasi,” tegasnya.

 

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