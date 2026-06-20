Harga Asli Pertalite Rp18.040 per Liter Lebih Mahal dari Pertamax, Ini 5 Faktanya

Harga Asli Pertalite Rp18.040 per Liter Lebih Mahal dari Pertamax, Ini 5 Faktanya (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Harga asli Pertalite mencapai Rp18.040 per liter, lebih mahal jika dibandingkan harga BBM nonsubsidi Pertamax. Informasi ini viral dan beredar di media sosial.

Dalam narasi yang beredar di media sosial, masyarakat membeli Pertalite dengan harga Rp10.000 per liter, namun dalam struk pembelian tercantum harga asli Pertalite yang mencapai Rp18.040 per liter. Dengan demikian, pemerintah memberikan subsidi Pertalite Rp8.040 per liter.

Harga asli Pertalite ini pun lebih mahal jika dibandingkan harga Pertamax yang mencapai Rp16.250 per liter. Padahal Pertamax merupakan BBM nonsubsidi dengan kadar RON 92 lebih tinggi dibandingkan Pertalite dengan RON 90.

PT Pertamina Patra Niaga pun buka suara soal informasi yang beredar di masyarakat terkait angka Rp18.040 per liter pada struk pembelian Pertalite yang disebut sebagai harga keekonomian BBM.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta harga asli Pertalite, Jakarta, Sabtu (20/6/2026):

1. Penjelasan Pertamina

Menanggapi informasi yang beredar di masyarakat terkait angka Rp18.040 per liter pada struk pembelian Pertalite yang disebut sebagai harga keekonomian BBM, Pertamina Patra Niaga menyampaikan penjelasan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa kebijakan subsidi BBM merupakan kewenangan Pemerintah dan bukan ditetapkan oleh Pertamina.

Dalam hal ini, Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang mendapatkan subsidi dari Pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

“Pertamina Patra Niaga bertindak sebagai operator yang menjalankan dan mematuhi kebijakan Pemerintah terkait penyaluran BBM bersubsidi. Harga jual Pertalite yang dibayarkan masyarakat saat ini merupakan harga yang telah ditetapkan Pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan ekonomi,” kata Robert di Jakarta.

2. Subsidi BBM

Program subsidi BBM memiliki tujuan strategis untuk menjaga stabilitas nasional, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi.

Kebijakan ini ditujukan terutama untuk membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan mobilitas dan aktivitas sehari-hari dengan biaya yang terjangkau.