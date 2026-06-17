Tanpa Subsidi, Harga Pertalite Rp18.040 per Liter seperti di Struk Pembelian

PT Pertamina Patra Niaga menjelaskan terkait angka Rp18.040 per liter yang tercantum pada struk pembelian Pertalite. (Foto: okezone.com/IMG)

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menjelaskan terkait angka Rp18.040 per liter yang tercantum pada struk pembelian Pertalite. Pertamina menyebut harga keekonomian yang tercantum pada struk merupakan gambaran nilai ekonomi BBM apabila dihitung berdasarkan komponen harga pasar dan biaya penyediaan energi.

Namun demikian, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan bahwa masyarakat tetap membeli Pertalite sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah karena adanya dukungan subsidi.

"Harga jual Pertalite yang dibayarkan masyarakat saat ini merupakan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan ekonomi," jelasnya, Rabu (17/6/2026).

Pertamina Patra Niaga juga menjelaskan bahwa Pertamax merupakan BBM nonsubsidi yang harga jualnya mengikuti dinamika pasar. Namun, dalam pelaksanaannya, Pertamina terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi nasional.

Bahkan, pada periode sebelumnya, harga Pertamax sempat ditahan agar tidak mengalami kenaikan guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kondisi perekonomian nasional.