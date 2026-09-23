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Ini Proses Pencairan Bansos Tunai, Masyarakat Bakal Dapat BLT Rp5,4 Juta 

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |06:15 WIB
Ini Proses Pencairan Bansos Tunai, Masyarakat Bakal Dapat BLT Rp5,4 Juta 
Bansos (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam bentuk transfer tunai langsung pada kuartal I-II 2027.

Agar tepat sasaran, pemerintah masih mengolah data penerima bansos tunai ini. Untuk besaran bansos tunai mencapai sekitar Rp5,4 juta. 

“Kami merencanakan akhir tahun ini mesti selesai semua itu. Awal tahun depan, kuartal 1-2 kita akan uji coba,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di Jakarta belum lama ini.

Proses Pencairan Bansos Tunai
Mekanisme penyaluran bansos nantinya diarahkan menggunakan transfer tunai. 

Namun, pemerintah masih akan mengatur mekanisme agar bantuan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan.

“Bansos itu nanti pada ujungnya akan kita berikan cash. Mungkin pakai kupon, supaya penggunaannya benar. Tidak boleh untuk judol, minuman keras, tapi mungkin telur, ayam, dan sebagainya,” ujarnya.

Besaran Bansos Tunai Rp5,4 Juta

Terkait besaran bantuan, Luhut mengatakan pihaknya menghitung bantuannya mencapai sekitar Rp5,4 juta per keluarga. Namun, besaran tersebut masih bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto.

 

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Topik Artikel :
BLT 2026 BLT bansos
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