Rakyat Bakal Dapat BLT Rp5,4 Juta, Cek Jadwalnya di Sini

Pemerintah bersiap menguji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam bentuk transfer tunai langsung pada kuartal I-II 2027. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah bersiap menguji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam bentuk transfer tunai langsung pada kuartal I-II 2027. Skema baru ini disiapkan untuk membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran sekaligus memastikan penggunaannya sesuai kebutuhan penerima.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan pengolahan dan pemutakhiran data calon penerima bansos. Proses tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2026 sebelum uji coba dimulai.

“Kami merencanakan akhir tahun ini mesti selesai semua itu. Awal tahun depan, kuartal 1-2 kita akan uji coba,” kata Luhut saat ditemui di Jakarta belum lama ini.

Skema Bansos Tunai

Luhut mengatakan pemerintah mengarahkan penyaluran bansos ke skema transfer tunai. Namun, mekanisme tersebut akan dirancang agar dana yang diterima masyarakat tetap digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan.

Menurut dia, pemerintah mempertimbangkan penggunaan kupon dalam skema tersebut. Dengan demikian, bantuan tidak dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa yang dilarang, seperti judi online (judol) dan minuman keras.