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Mobil Mewah Masih Pakai BBM Subsidi, Aturan dan Sanksi Harus Diperjelas

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |19:03 WIB
Mobil Mewah Masih Pakai BBM Subsidi, Aturan dan Sanksi Harus Diperjelas
Pemerintah harus segera memperjelas aturan mengenai penerima dan pengguna BBM bersubsidi serta BBM kompensasi. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA - Pemerintah harus segera memperjelas aturan mengenai penerima dan pengguna BBM bersubsidi serta BBM kompensasi, termasuk Pertalite dan Solar subsidi. Langkah tersebut penting karena masih ditemukan kendaraan mewah yang menggunakan BBM bersubsidi, sementara pembatasan tanpa dasar hukum dan sanksi yang jelas dinilai belum cukup untuk mengatasi persoalan tersebut.

Pengamat Energi Sofyano Zakaria mengatakan, apabila subsidi Solar dan kompensasi Pertalite telah menjadi beban besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah perlu memperkuat kebijakan dengan aturan yang jelas, bukan sekadar menyoroti penggunaan BBM bersubsidi oleh pemilik kendaraan mahal.

“Kalau memang pemerintah menganggap subsidi dan kompensasi BBM sudah sangat membebani APBN, maka harus ada keputusan yang tegas dan jelas. Pemerintah harus menentukan siapa yang berhak dan kendaraan apa saja yang berhak mendapatkan subsidi maupun kompensasi,” kata Sofyano, Jumat (25/9/2026).

Menurutnya, masyarakat tidak dapat begitu saja dianggap melakukan pelanggaran apabila kendaraan yang dimilikinya masih secara aturan diperbolehkan menggunakan BBM subsidi.

Sofyano menilai persoalan tersebut harus dilihat dari sisi kepastian hukum. Jika pemerintah menganggap kendaraan tertentu tidak layak menggunakan Pertalite atau Solar subsidi, maka ketentuan tersebut harus terlebih dahulu dituangkan secara jelas dalam regulasi.

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