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HOME FINANCE SMART MONEY

Motion Bonus: Tabungan Digital MNC Bank dengan Beragam Bonus sejak Awal Menabung

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |14:34 WIB
Motion Bonus: Tabungan Digital MNC Bank dengan Beragam Bonus sejak Awal Menabung
Motion Bonus: Tabungan Digital MNC Bank dengan Beragam Bonus sejak Awal Menabung
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JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, terus memperkuat inovasi layanan digital melalui aplikasi MotionBank dengan menghadirkan Motion Bonus, produk tabungan digital yang dirancang untuk memberikan begitu banyak manfaat buat kamu sejak hari pertama membuka rekening. 

Dengan proses pembukaan rekening secara online, setoran awal Rp0, bonus pembukaan rekening baru sebesar Rp50.000, bebas biaya administrasi bulanan, serta berbagai keuntungan transaksi, Motion Bonus memberikan solusi menabung yang praktis, efisien, dan sesuai dengan gaya hidup digital kamu. 

Selain bonus pembukaan rekening sebesar Rp50.000 untuk nasabah baru, Motion Bonus juga memberikan kesempatan bagi nasabah untuk memenangkan berbagai hadiah pasti dengan total nilai miliaran rupiah. Beragam keuntungan transaksi juga dapat dinikmati oleh nasabah setia MNC Bank untuk mendukung aktivitas finansial yang lebih praktis, nyaman, dan hemat, di antaranya:

- Bebas biaya SKN (Kliring) tanpa syarat saldo.
- Bebas biaya transfer BI-FAST hingga 100 kali setiap bulan.
- Bebas biaya tarik tunai di ATM Bersama / Prima hingga 10 kali setiap bulan.
- Bebas biaya setor dan tarik tunai di seluruh gerai Indomaret hingga 10 kali setiap bulan.
- Bebas biaya administrasi top up e-wallet hingga 10 kali setiap bulan.

Dengan berbagai keuntungan tersebut, Tabungan Motion Bonus hadir untuk memberikan pengalaman menabung dan bertransaksi yang lebih mudah, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin mengandalkan layanan perbankan digital.

Direktur MNC Bank Lukito Adisubrata mengatakan bahwa Motion Bonus merupakan bagian dari strategi MNC Bank untuk menghadirkan layanan perbankan digital yang memberikan manfaat nyata sekaligus mendorong masyarakat membangun kebiasaan menabung secara konsisten.

"Melalui Motion Bonus, kami ingin menghadirkan pengalaman menabung yang lebih bernilai sejak hari pertama. Tidak hanya memberikan bonus, efisiensi biaya transaksi, kami juga menghadirkan berbagai hadiah dan keuntungan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat digital saat ini. Kami berharap Tabungan Motion Bonus dapat menjadi solusi perbankan yang mendukung kebiasaan menabung sekaligus memberikan nilai tambah bagi setiap nasabah," ujar Lukito di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

 

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