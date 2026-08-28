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Tap. Ride. Go: Naik MRT Jakarta Kini Cukup Pakai Kartu Kredit MNC Bank

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |11:51 WIB
Tap. Ride. Go: Naik MRT Jakarta Kini Cukup Pakai Kartu Kredit MNC Bank
Melalui “Tap.Ride.Go”, pemegang Kartu Kredit MNC Bank berlogo Visa atau Mastercard yang mendukung fitur Contactless kini dapat menikmati kemudahan pembayaran perjalanan MRT Jakarta secara lebih praktis. (Foto: Okezone,com/MNC Bank)
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JAKARTA – PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, senantiasa menghadirkan solusi perbankan yang relevan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat. 

Melalui “Tap.Ride.Go”, pemegang Kartu Kredit MNC Bank berlogo Visa atau Mastercard yang mendukung fitur Contactless kini dapat menikmati kemudahan pembayaran perjalanan MRT Jakarta secara lebih praktis, seamless, dan nyaman.

“Tap.Ride.Go” merepresentasikan pengalaman perjalanan yang sederhana dan mudah. Kata “Tap” menggambarkan metode pembayaran contactless dengan melakukan tap kartu pada gate MRT Jakarta, “Ride” merepresentasikan perjalanan menggunakan MRT Jakarta, sementara “Go” mencerminkan kemudahan untuk melanjutkan perjalanan tanpa proses pembayaran yang rumit.

Melalui fitur ini, nasabah cukup menggunakan Kartu Kredit MNC Bank berlogo Visa atau Mastercard yang telah mendukung fitur Contactless dengan melakukan tap pada gate MRT Jakarta yang telah mendukung pembayaran Contactless. Tidak diperlukan registrasi terlebih dahulu, sehingga nasabah dapat langsung menggunakan kartu kredit sebagai metode pembayaran selama kartu kredit dalam kondisi aktif dan memiliki limit kredit yang mencukupi.

“Kami memahami bahwa mobilitas telah menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, MNC Bank berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan dan fitur yang dapat memberikan pengalaman perbankan yang semakin mudah dan relevan dengan kebutuhan nasabah. Melalui “Tap.Ride.Go” kami ingin menjadikan Kartu Kredit MNC Bank bukan hanya sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai bagian dari solusi mobilitas sehari-hari yang praktis dan seamless,” ujar Direktur MNC Bank, Lukito Adisubrata, Jumat (28/8/2026). 

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