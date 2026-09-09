Prabowo Minta Seluruh Masyarakat Punya Rekening Bank, BRI-BSI Dapat Tugas Khusus

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk mempercepat pembukaan rekening bagi masyarakat di berbagai daerah. Kebijakan ini ditujukan untuk memperluas akses keuangan formal sekaligus mempermudah penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Prabowo meminta seluruh penduduk Indonesia memiliki rekening bank. BRI dan BSI kemudian diminta menyiapkan rekening bagi masyarakat untuk mendukung penyaluran berbagai program pemerintah.

"Tadi Presiden meminta agar seluruh penduduk Indonesia mempunyai rekening bank, sehingga BRI dan Bank Syariah Indonesia diminta mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Ke depannya, berbagai program bantuan pemerintah akan dikirimkan langsung ke rekening-rekening yang telah disiapkan untuk warga tersebut," ujar Airlangga.

Pemerintah menilai perluasan kepemilikan rekening dapat memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Rekening tersebut juga diharapkan membuat penyaluran bantuan dan stimulus pemerintah berlangsung lebih langsung serta transparan.

Di sisi lain, pemerintah mencatat tingkat inklusi keuangan masyarakat telah mencapai 93,62 persen. Namun, pemerintah tetap mendorong peningkatan literasi keuangan agar sejalan dengan perluasan akses terhadap produk dan layanan perbankan.