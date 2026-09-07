MNC Sekuritas Perkenalkan Pasar Modal ke Mahasiswa Baru Cakrawala University

JAKARTA - MNC Sekuritas mendukung rangkaian kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Cakrawala University 2026 yang berlangsung pada Jumat (4/9/2026) hingga Sabtu (5/9/2026).

Kegiatan yang diikuti oleh 1.205 mahasiswa baru Cakrawala University tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Pratikno, Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Ali Maulana Hakim, Founder & Ketua Pembina Yayasan Cakrawala University Achmad Zaky, Rektor Cakrawala University Alim Anggono, serta Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengatakan bahwa mahasiswa sebagai generasi muda memiliki peran penting dalam perkembangan industri pasar modal Indonesia, sehingga perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai investasi sebelum mengambil keputusan finansial.

"Tantangan pasar modal kini bukan hanya memperluas akses investasi, tetapi memastikan masyarakat memahami produk dan risikonya," kata Susy dalam keterangannya, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Dari keseluruhan investor pasar modal yang mencapai 30,06 juta investor berdasarkan data YTD Juli 2026, mayoritas berasal dari generasi muda dengan usia di bawah 30 tahun.

Namun, literasi sektor pasar modal baru mencapai 17,78%. Oleh sebab itu, MNC Sekuritas meyakini pertumbuhan investor perlu diiringi peningkatan pemahaman agar mampu mengambil keputusan investasi secara bijak.

Sejalan dengan hal tersebut, Rektor Cakrawala University Alim Anggono mengatakan bahwa PKKMB bukan sekadar menjadi momen penyambutan mahasiswa baru, tetapi juga menjadi awal dari perjalanan mereka sebagai insan pembelajar yang siap menghadapi dunia profesional.

Menurutnya, mahasiswa Cakrawala University diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi akademik dan keterampilan kerja, tetapi juga memiliki literasi finansial serta keberanian untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab sejak dini.

“Bagi kami, pendidikan tinggi harus mempersiapkan mahasiswa bukan hanya untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga untuk memiliki kehidupan profesional dan finansial yang lebih baik. Kolaborasi dengan MNC Sekuritas menjadi bagian dari komitmen Cakrawala University untuk menghadirkan pembelajaran yang dekat dengan kebutuhan industri dan kehidupan nyata,” ujar Alim Anggono.