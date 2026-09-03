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Saksikan IG Live Research Corner MNC Sekuritas: Bongkar Rantai Cuan Data Center RI

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |11:45 WIB
Saksikan IG Live Research Corner MNC Sekuritas: Bongkar Rantai Cuan Data Center RI
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kebutuhan data center terus meningkat seiring pesatnya transformasi digital dan perkembangan Artificial Intelligence (AI), sehingga menjadikan Indonesia dan Asia Pasifik sebagai wilayah potensial untuk pengembangan infrastruktur digital. 

Ekspansi ini turut membuka peluang bagi berbagai sektor dalam rantai bisnis data center meski pembangunan infrastrukturnya membutuhkan belanja modal yang besar, mencapai sekitar USD60 miliar per 1 GW. 

Simak prospek dan perkembangan industri data center  dalam IG Live Research Corner MNC Sekuritas “Bongkar Rantai Cuan Data Center RI” bersama Equity Research Analyst MNC Sekuritas Christian Sitorus melalui IG Live MNC Sekuritas @mncsekuritas pada Kamis (3/9/2026) pukul 16.00 WIB.

Equity Research Analyst MNC Sekuritas Christian Sitorus mengatakan bahwa peningkatan perkembangan AI mendorong kenaikan kebutuhan data center secara signifikan. Konsumsi listrik data center global diproyeksikan hampir dua kali lipat dari 485 TWh pada 2025 menjadi 950 TWh pada 2030 dengan pertumbuhan segmen AI yang mendominasi. 

"Kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi salah satu pusat data center di kawasan, didukung ketersediaan listrik, biaya energi dan lahan yang kompetitif," ujarnya.  

MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia. 

 

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Topik Artikel :
MNC Group MNC MNC Sekuritas
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