Pecahkan Rekor MURI, BEI dan MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi Terbanyak Secara Serentak

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia dan PT MNC Sekuritas memecahkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) “Peresmian Galeri Investasi Terbanyak secara Serentak” pada Kamis (27/08/2026). Dalam kolaborasi pengembangan pasar modal tersebut, sebanyak 23 Galeri Investasi BEI & MNC Sekuritas yang tersebar di berbagai kota di Indonesia diresmikan secara serentak melalui metode daring. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas akses edukasi pasar modal, tetapi juga turut mendukung pencapaian BEI melalui penambahan lebih dari 5.000 pengguna aplikasi IDX Mobile.

Peresmian 23 GI BEI serentak dilakukan oleh Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia Iding Pardi dan Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina, bersama dengan para rektor dan dekan fakultas dari perguruan tinggi, ketua yayasan, serta kepala sekolah dari mitra Galeri Investasi BEI MNC Sekuritas. Sementara itu, penyerahan sertifikat Rekor MURI dilakukan secara simbolis oleh Direktur Operasional MURI Jusuf Ngadri kepada BEI & MNC Sekuritas.

Dalam sambutannya, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Iding Pardi mengatakan bahwa saat ini terdapat 1.084 Galeri Investasi BEI aktif yang tersebar luas di 29 kantor perwakilan dan 1 area Jabodebek. Dari jumlah tersebut, sebanyak 137 Galeri Investasi merupakan hasil kerja sama dengan MNC Sekuritas.

“Galeri Investasi BEI memiliki peran penting sebagai sarana edukasi dan sosialisasi pasar modal kepada masyarakat. Kami mengapresiasi kolaborasi dengan MNC Sekuritas yang terus mendukung perluasan jaringan Galeri Investasi BEI di berbagai daerah, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memperoleh akses terhadap informasi dan edukasi pasar modal,” ujar Iding.

Direktur Operasional MURI Jusuf Ngadri mengatakan bahwa pencatatan rekor ini menjadi bentuk apresiasi atas kolaborasi dalam menghadirkan Galeri Investasi BEI secara serentak di berbagai wilayah Indonesia.

“Melalui peresmian 23 Galeri Investasi BEI secara serentak ini, generasi muda tidak hanya diperkenalkan pada pasar modal, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk belajar dan mempraktikkan transaksi pasar modal dengan dukungan teknologi, salah satunya melalui aplikasi MotionTrade,” ujarnya.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bursa Efek Indonesia, MURI, serta seluruh mitra Galeri Investasi BEI atas dukungan dan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik sehingga acara Pemecahan Rekor MURI “Peresmian Galeri Investasi Terbanyak secara Serentak” dapat terlaksana.