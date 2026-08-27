Strategi Cerdas Mengelola Dana di Tengah Kesibukan Aktivitas Pekerjaan, Saksikan di IG Live MNC Sekuritas

JAKARTA - Kesibukan dalam menjalani aktivitas pekerjaan sering kali membuat waktu untuk mengelola keuangan dan merencanakan investasi menjadi terbatas. Padahal, pengelolaan dana yang baik tetap penting agar penghasilan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan tujuan finansial.

Saksikan IG Live MNC Sekuritas “Strategi Cerdas Mengelola Dana di Tengah Kesibukan Aktivitas Pekerjaan” pada Kamis (27/8/2026) pukul 16.00 WIB bersama Partner Distribution Korea Investment Management Indonesia Joseph Adyo dan dipandu oleh Senior Marketing of Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri. Anda dapat menyaksikannya secara langsung melalui Instagram @mncsekuritas

Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Ningrum menyampaikan dalam keterangan tertulisnya bahwa kesibukan pekerjaan seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan pengelolaan keuangan. Dengan perencanaan yang tepat, masyarakat dapat mulai membangun kebiasaan mengelola dana secara disiplin sesuai dengan kondisi masing-masing.

“Mengelola dana tidak selalu harus dilakukan dengan cara yang rumit. Melalui sesi ini, kami berharap masyarakat dapat memperoleh wawasan yang praktis untuk mulai mengelola dan mengembangkan dana di tengah kesibukan aktivitas pekerjaan,” ujarnya.

MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia. Tidak hanya menyediakan layanan investasi saham dan reksa dana, MNC Sekuritas juga terus menghadirkan edukasi pasar modal melalui program Ruang Literasi guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

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(Dani Jumadil Akhir)

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