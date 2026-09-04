MNC Sekuritas Perkuat Literasi Pasar Modal Syariah di Kalangan Mahasiswa PNJ

JAKARTA - MNC Sekuritas bersama Galeri Investasi Syariah (GIS) Bursa Efek Indonesia (BEI) Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) menyelenggarakan Sekolah Pasar Modal (SPM) Syariah bertema “Building Smart Investors through Islamic Capital Market Literacy” pada Kamis (3/9/2026).

Pembicara dalam kegiatan ini antara lain Sharia Business Development Bursa Efek Indonesia Wildan Syuruq dan Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal.

Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal mengatakan bahwa kegiatan edukasi bersama GIS BEI PNJ ini bertujuan untuk memperkuat peran Galeri Investasi sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan industri pasar modal dalam membekali generasi muda terkait pemahaman investasi syariah.

“PNJ merupakan salah satu mitra Galeri Investasi binaan MNC Sekuritas yang aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi pasar modal. Edukasi ini adalah langkah awal untuk membentuk generasi investor yang tidak hanya mengejar potensi imbal hasil, tetapi juga mempertimbangkan nilai dan prinsip dalam setiap keputusan investasinya,” ujar Andri.

Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta Bambang Waluyo berharap kegiatan edukasi pasar modal syariah seperti ini dapat terus diintensifkan mengingat peningkatan inklusi perlu berjalan beriringan dengan edukasi.

“Pemahaman yang baik dapat membantu mahasiswa terhindar dari pihak yang tidak bertanggung jawab, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta terciptanya pasar modal Indonesia yang sehat, transparan, dan berintegritas,” kata Bambang.