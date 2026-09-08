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Arahan Prabowo, BRI dan BSI Siap Buka Rekening Massal untuk Seluruh Warga RI

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |19:42 WIB
Arahan Prabowo, BRI dan BSI Siap Buka Rekening Massal untuk Seluruh Warga RI
Arahan Prabowo, BRI dan BSI Siap Buka Rekening Massal untuk Seluruh Warga RI (Foto: BRI)
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JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) siap mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas kepemilikan rekening perbankan masyarakat Indonesia. 

Kebijakan ini disiapkan untuk memperkuat inklusi dan literasi keuangan serta mempermudah penyaluran berbagai program bantuan pemerintah secara transparan dan efisien.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyatakan, BRI menyambut baik kepercayaan pemerintah dan siap berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyiapkan pembukaan rekening massal yang terintegrasi dengan data Dukcapil, Bank Indonesia, serta sistem pembayaran QRIS.

“BRI menyambut baik dan siap mendukung arahan Bapak Presiden untuk semakin memperluas kepemilikan rekening masyarakat Indonesia. Bagi kami, ini bukan semata-mata tentang membuka rekening, tetapi bagaimana memastikan semakin banyak masyarakat dapat masuk ke dalam ekosistem keuangan formal serta memperoleh akses terhadap layanan keuangan,” ujar Hery dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Hery menjelaskan bahwa hingga kuartal II/2026, BRI telah memiliki 131 juta nasabah individual yang ditopang oleh 7.377 unit kantor, 637 ribu e-channel, 1,13 juta BRILink Agen di lebih dari 60 ribu desa, serta 49,7 juta pengguna aplikasi BRImo.

“BRI memiliki pengalaman panjang dalam melayani masyarakat hingga ke segmen ultramikro dan wilayah pelosok. Infrastruktur yang kami miliki, mulai dari jaringan kantor, e-channel, BRILink Agen hingga BRImo, akan terus kami optimalkan sehingga layanan perbankan semakin dekat, mudah, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat,” lanjut Hery.

Hery menambahkan bahwa perluasan rekening ini juga menjadi pijakan penting untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan pelaku UMKM.

“BRI memandang arahan Presiden ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap rekening dan aktif menggunakannya, kita bukan hanya memperluas inklusi keuangan, tetapi juga membuka akses yang lebih besar terhadap aktivitas ekonomi formal dan berbagai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan,” ungkap Hery.

 

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