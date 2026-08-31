BRI Cetak Laba Bersih Rp31,2 Triliun pada Semester I-2026, Naik 17,5 Persen

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI mencetak laba bersih secara konsolidasi sebesar Rp31,2 triliun pada semester I-2026. Laba ini tumbuh 17,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) yang mencapai Rp26,53 triliun.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan, pencapaian ini merupakan hasil dari transformasi berkelanjutan melalui agenda bertajuk Repollution Reignite yang berfokus pada perbaikan fundamental, disiplin efisiensi, serta pengelolaan manajemen risiko yang prudent.

"Pada akhirnya, kombinasi pertumbuhan bisnis dan perbaikan fundamental tersebut menghasilkan laba bersih BRI di triwulan-II 2026 sebesar Rp31,2 triliun, tumbuh sebesar 17,5 persen secara year-on-year," kata Hery dalam Press Conference Pemaparan Kinerja BRI Triwulan II Tahun 2026, Senin (31/8/2026).

Hery mejelaskan bahwa salah satu pendorong utama peningkatan profitabilitas BRI adalah efisiensi biaya pendanaan (cost of fund) serta perbaikan kualitas aset perbankan. Cost of fund secara bank only mengalami penurunan signifikan dari 3 persen pada triwulan II-2025 menjadi 2,4 persen pada triwulan II-2026 (turun 0,7 persen).

Di saat yang sama, Cost of Income Ratio (CIR) membaik dari 41,9 persen menjadi 39,2 persen (membaik 2,7 persen yoy). Kualitas aset perseroan juga meningkat yang dicerminkan dari penurunan rasio Non-Performing Loan (NPL) dari 3 persen menjadi 2,9 persen, serta penekanan Cost of Credit (CoC) dari 3,4 persen menjadi 3,1 persen.

Dari sisi profitabilitas, Return on Equity (ROE) melonjak dari 16,6 persen menjadi 18,8 persen, sementara Return on Assets (ROA) terjaga kokoh di level 2,7 persen.

"Kombinasi antara funding yang lebih efisien, margin yang tetap kuat dan kualitas aset yang membaik pada akhirnya mulai meningkatkan kualitas return BRI bisa dilihat pertumbuhan profit kita cukup bagus kualitas pertumbuhan kita juga dari sisi disiplin pertumbuhan kita tetap jaga dan kita yakin, kita optimis ke depan namun demikian prudential banking dan prinsip kehati-hatian tetap kita jaga ke depannya," jelas Hery.