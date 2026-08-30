Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Fakta Karhutla: 6 Perusahaan Kena Sanksi, 1.511 Hektare Terbakar hingga Anggaran Diminta Tak Di-mark-up

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |06:05 WIB
7 Fakta Karhutla: 6 Perusahaan Kena Sanksi, 1.511 Hektare Terbakar hingga Anggaran Diminta Tak Di-mark-up
Pemerintah memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. (Foto: Okezone.com/BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan setelah menemukan areal terbakar seluas 1.511,55 hektare di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Di sisi lain, pemerintah memastikan anggaran penanganan karhutla tersedia selama pengelolaannya dilakukan secara akuntabel. Sementara itu, kondisi kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan mulai mereda sehingga layanan transportasi, termasuk penerbangan, berangsur kembali normal.

Berikut fakta-fakta penanganan karhutla di Kalimantan yang dirangkum Okezone, Minggu (30/8/2026):

1. Enam Perusahaan Kena Sanksi

Kemenhut menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) setelah menemukan kebakaran di wilayah yang mereka kelola.

Enam perusahaan tersebut berada di tiga provinsi, yakni PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP di Kalimantan Barat; PT NES di Kalimantan Tengah; serta PT PSR di Kalimantan Timur.

Lima perusahaan dikenai sanksi Paksaan Pemerintah. Sementara itu, PT MPK mendapat sanksi lebih berat berupa pembekuan Perizinan Berusaha sekaligus Paksaan Pemerintah.

2. Luas Areal Terbakar Capai 1.511,55 Hektare

Berdasarkan hasil pengawasan Kemenhut, total areal terbakar di enam perusahaan tersebut mencapai 1.511,55 hektare.

Areal terbakar terbesar tercatat pada PT WEL dengan luas sekitar 760,51 hektare. Selanjutnya PT MPK dengan 394,83 hektare, PT WSP 107,70 hektare, PT FI 95,87 hektare, PT PSR 82,26 hektare, dan PT NES 70,38 hektare.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan sanksi tersebut merupakan tindak lanjut pengawasan terhadap kewajiban perusahaan dalam mencegah dan mengendalikan karhutla di wilayah yang dikelolanya.

Menurut Dwi, setiap perizinan berusaha untuk mengelola kawasan hutan juga disertai kewajiban menjaga kawasan dan mencegah kerusakan.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/340/3239016//kebakaran_hutan-p4Iq_large.jpg
BNPB Catat Karhutla Dominasi Bencana Harian, 13 Hektare Lahan Terbakar di Lumajang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/482/3238985//pria-DPR0_large.jpg
Bahaya Kabut Asap Ternyata Bisa Pengaruhi Reproduksi Pria, Ini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/340/3238988//helikopter_water_bombing-ynZq_large.jpg
Helikopter Water Bombing Dikerahkan Guna Perkuat Penanganan Karhutla di Teluk Bintuni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/337/3238982//kebakaran_hutan-cBGK_large.jpg
Karhutla Picu 13.449 Kasus ISPA, Kemenkes Mobilisasi 848 Tenaga Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/337/3238975//tersangka_karhutla-n3hI_large.jpg
Tersangka Karhutla Tembus 89 Orang, Polri Telusuri Keterlibatan Korporasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/482/3238948//kebakaran_hutan-a7k0_large.jpg
Kasus ISPA Meningkat Akibat Karhutla, Kemenkes Prioritaskan Perlindungan terhadap Kelompok Rentan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement