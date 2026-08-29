Harga BBM Pertamina 29 Agustus 2026, Ini Daftar Pertamax hingga Dexlite Terbaru

Harga BBM Pertamina yang berlaku hari ini, Sabtu (29/8/2026), mengalami perubahan. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Harga BBM Pertamina yang berlaku hari ini, Sabtu (29/8/2026), mengalami perubahan. c

Selain Pertamax, harga Pertamax Turbo juga turun dari Rp19.300 per liter menjadi Rp18.300 per liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 turun dari Rp17.000 per liter menjadi Rp16.600 per liter.

Di sisi lain, harga Pertamina Dex tetap dipertahankan di level Rp21.150 per liter, sedangkan Dexlite tetap Rp19.700 per liter.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan secara berkala mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah. Kebijakan tersebut juga mempertimbangkan perkembangan harga rata-rata minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat.

"Penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta tetap memperhatikan daya beli masyarakat. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga ketersediaan pasokan BBM nasional agar tetap terjamin bagi masyarakat," ujar Kitty.