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Dirut BRI Buka-bukaan soal Industri Perbankan RI

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |10:19 WIB
Dirut BRI Buka-bukaan soal Industri Perbankan RI
Dirut BRI Buka-bukaan soal Industri Perbankan RI (Foto: Tangkapan Layar)
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JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI Hery Gunardi menilai fundamental industri perbankan nasional tetap kokoh dan berdaya tahan (resilient) pada kuartal II-2026. Kondisi ini disokong oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid di kisaran 5,30 persen serta penurunan tekanan inflasi domestik.

Hery menjelaskan bahwa melandainya inflasi dari 3,48 persen pada kuartal I-2026 menjadi 3,34 persen pada kuartal II-2026 turut memberikan ruang stabilitas. Di saat yang sama, langkah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin dari 4,75 persen menjadi 5,75 persen efektif menjaga stabilitas moneter nasional.

"Kami melihat bahwa industri perbankan nasional hingga triwulan kedua tahun 2026 ini tetap menunjukkan fundamental yang bagus, yang baik, cukup solid," ujar Hery dalam Press Conference Pemaparan Kinerja BRI Triwulan II Tahun 2026, Senin (31/8/2026).

Optimisme pasar juga diperkuat oleh ekspansi aktivitas pelaku UMKM, di mana Indeks Bisnis UMKM melonjak dari 10,25 pada 2025 menjadi 104,7 pada kuartal I-2026.

Kinerja sektor perbankan tecermin dari fungsi intermediasi yang melaju pesat. Penyaluran kredit industri mencatatkan pertumbuhan sebesar 12,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), diimbangi oleh penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh 10,2 persen yoy serta pertumbuhan pendanaan Kasa sebesar 11,0 persen yoy.

 

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