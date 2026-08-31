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BRI Salurkan Kredit Rp1.235,4 Triliun ke UMKM

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |13:00 WIB
BRI Salurkan Kredit Rp1.235,4 Triliun ke UMKM
BRI Salurkan Kredit Rp1.235,4 Triliun ke UMKM (Foto: BRI)
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JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI menyalurkan kredit ke segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai Rp1.235,4 triliun hingga akhir kuartal II-2026, Angka ini tumbuh 8,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Capaian tersebut menegaskan bahwa porsi pembiayaan UMKM mendominasi hingga 75,1 persen dari total portofolio kredit dan pembiayaan BRI Group.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan, langkah ekspansi dan diversifikasi ke segmen lain seperti ritel konsumer, komersial skala kecil-menengah, hingga korporasi, dilakukan untuk memperkuat struktur bisnis perseroan tanpa mengikis DNA utama BRI di segmen kerakyatan.

“BRI tetap konsisten menjadikan UMKM sebagai core business. Kami percaya pertumbuhan BRI harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan pelaku usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, ekspansi bisnis yang kami lakukan akan tetap berpijak pada upaya memperluas akses pembiayaan dan memperkuat kapasitas UMKM Indonesia,” kata Hery dalam Press Conference Pemaparan Kinerja BRI Triwulan II Tahun 2026, Senin (31/8/2026).

Dukungan BRI terhadap sektor UMKM direalisasikan melalui skema pendampingan serta pemberdayaan secara menyeluruh (end-to-end). 

Hingga Juni 2026, program Desa BRILiaN telah membina lebih dari 5.700 desa di seluruh Indonesia, sementara pemberdayaan berbasis komunitas melalui program Klasterku Hidupku telah merangkul lebih dari 44 ribu klaster usaha.

Di samping itu, platform digital LinkUMKM telah dimanfaatkan oleh sekitar 17,3 juta pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas bisnis, disokong oleh fasilitas Rumah BUMN yang melibatkan sekitar 596 ribu pelaku UMKM hingga pertengahan tahun 2026.

 

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Topik Artikel :
kredit UMKM KUR Kredit BRI BRI
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