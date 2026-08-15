MNC Asset Management Gandeng KISI Dorong Investor Tetap Disiplin Hadapi Volatilitas Pasar

JAKARTA - MNC Asset Management (MNC AM) berkolaborasi dengan Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) mendorong investor untuk tetap disiplin dalam menjalankan strategi investasi di tengah volatilitas pasar keuangan.



Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Intimate Investor Gathering bertajuk 'Strategi Menjaga Portofolio Tetap Kokoh di Tengah Volatilitas' yang digelar di Head Office KISI, Equity Tower, Jakarta, Sabtu (15/8/2026). Kegiatan ini diikuti nasabah dan investor yang ingin memperdalam pemahaman mengenai strategi menghadapi dinamika pasar.



Direktur MNC AM Ipan Samuel Hutabarat mengatakan, volatilitas merupakan bagian dari perjalanan investasi. Karena itu, investor perlu memiliki strategi yang tepat agar gejolak pasar tidak mengganggu pencapaian tujuan keuangan dalam jangka panjang.



"Di tengah dinamika pasar yang masih dipengaruhi berbagai sentimen global dan domestik, investor perlu tetap disiplin menjalankan strategi investasinya. Portofolio yang terdiversifikasi dan disesuaikan dengan profil risiko dapat membantu menjaga ketahanan investasi sekaligus membuka peluang pertumbuhan dalam jangka panjang," ujar Ipan dalam paparannya.



Menurut Ipan, diversifikasi menjadi salah satu aspek penting dalam membangun portofolio yang lebih tangguh. Investor juga perlu memastikan instrumen investasi yang dipilih sesuai dengan karakteristik serta tingkat toleransi risiko masing-masing.



Sementara itu, Online Business Associate Director KISI Yang Seok Mo mengatakan edukasi kepada investor menjadi langkah penting agar keputusan investasi dapat dilakukan secara lebih terukur.



"Kolaborasi ini menjadi salah satu upaya kami untuk menghadirkan edukasi yang relevan dan membantu investor dalam diversifikasi aset. Dengan beragam pilihan produk, investor dapat memilih reksa dana yang sesuai dengan tujuan dan profil risikonya," katanya.