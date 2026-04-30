IDX Jawa Timur dan MNC Asset Management Gelar Sekolah Pasar Modal Reksa Dana

SURABAYA - Dalam upaya mendorong literasi keuangan di wilayah Jawa Timur, Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI) Jawa Timur bersama MNC Asset Management cabang Surabaya menggelar Sekolah Pasar Modal Reksa Dana. Acara yang diselenggarakan secara tatap muka pada Kamis (30/4/2026) ini dihadiri oleh masyarakat umum yang ingin menggali lebih dalam tentang instrumen investasi reksa dana.

Seminar ini dihadiri peserta dari beragam latar belakang yang menunjukkan antusiasme tinggi dalam memperdalam pengetahuan di bidang investasi. Melalui sesi pemaparan materi, peserta mendapatkan pemahaman yang komprehensif, mulai dari konsep dasar hingga berbagai manfaat berinvestasi melalui reksa dana.

Branch Manager MNC Asset Management Surabaya Rezha Pahlafi menyampaikan bahwa reksa dana adalah solusi yang tepat bagi masyarakat yang ingin berinvestasi namun memiliki keterbatasan modal dan waktu untuk memantau pasar secara mandiri.

“Reksa dana memungkinkan masyarakat untuk mulai berinvestasi dengan dana yang terjangkau dengan risiko yang terdiversifikasi. Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat Jawa Timur semakin sadar akan pentingnya investasi dan mampu mengelola keuangan mereka dengan lebih baik di masa depan,” ujar Rezha.

Sementara itu, Deputi Kepala Wilayah Jawa Timur KP BEI Jawa Timur Hesty Budiharti menegaskan bahwa literasi keuangan memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan investasi yang konsisten.

“Melalui program Sekolah Pasar Modal, kami ingin memperkuat pemahaman masyarakat tentang investasi di pasar modal, khususnya reksa dana. Harapannya, peserta tidak hanya memahami konsepnya, tetapi juga terdorong untuk mulai berinvestasi secara rutin,” jelas Hesty.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, KP BEI Jawa Timur bersama MNC Asset Management berkomitmen untuk terus menghadirkan edukasi investasi khususnya reksa dana, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam dunia pasar modal dan membantu mereka merencanakan keuangan secara lebih terarah dan berkelanjutan.



(Dani Jumadil Akhir)

