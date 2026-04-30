Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IDX Jawa Timur dan MNC Asset Management Gelar Sekolah Pasar Modal Reksa Dana

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |14:00 WIB
A
A
A

SURABAYA - Dalam upaya mendorong literasi keuangan di wilayah Jawa Timur, Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI) Jawa Timur bersama MNC Asset Management cabang Surabaya menggelar Sekolah Pasar Modal Reksa Dana. Acara yang diselenggarakan secara tatap muka pada Kamis (30/4/2026) ini dihadiri oleh masyarakat umum yang ingin menggali lebih dalam tentang instrumen investasi reksa dana.

Seminar ini dihadiri peserta dari beragam latar belakang yang menunjukkan antusiasme tinggi dalam memperdalam pengetahuan di bidang investasi. Melalui sesi pemaparan materi, peserta mendapatkan pemahaman yang komprehensif, mulai dari konsep dasar hingga berbagai manfaat berinvestasi melalui reksa dana.

Branch Manager MNC Asset Management Surabaya Rezha Pahlafi menyampaikan bahwa reksa dana adalah solusi yang tepat bagi masyarakat yang ingin berinvestasi namun memiliki keterbatasan modal dan waktu untuk memantau pasar secara mandiri. 

“Reksa dana memungkinkan masyarakat untuk mulai berinvestasi dengan dana yang terjangkau dengan risiko yang terdiversifikasi. Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat Jawa Timur semakin sadar akan pentingnya investasi dan mampu mengelola keuangan mereka dengan lebih baik di masa depan,” ujar Rezha.

Sementara itu, Deputi Kepala Wilayah Jawa Timur KP BEI Jawa Timur Hesty Budiharti menegaskan bahwa literasi keuangan memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan investasi yang konsisten.

“Melalui program Sekolah Pasar Modal, kami ingin memperkuat pemahaman masyarakat tentang investasi di pasar modal, khususnya reksa dana. Harapannya, peserta tidak hanya memahami konsepnya, tetapi juga terdorong untuk mulai berinvestasi secara rutin,” jelas Hesty.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, KP BEI Jawa Timur bersama MNC Asset Management berkomitmen untuk terus menghadirkan edukasi investasi khususnya reksa dana, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam dunia pasar modal dan membantu mereka merencanakan keuangan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
 

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/320/3215385/mnc_asset-NoeH_large.jpg
Gandeng MNC Asset Management, Bank Neo Commerce Perkuat Literasi Keuangan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/622/3215338/mnc_asset_management-CHYB_large.jpg
MNC Asset Management dan Bank Neo Commerce Seminar Investasi di Surabaya, Tingkatkan Literasi Keuangan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/622/3215325/mnc_asset_management-cXZw_large.jpg
MNC Asset Management Perkuat Literasi Keuangan Nasabah Bank Neo Commerce
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/320/3211415/mnc_asset-t4id_large.png
Tunjukkan Stabilitas di Tengah Dinamika Global, Reksa Dana MNC Asset Management Kini Mudah Diakses Lewat Bareksa Super App
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/320/3211279/mnc_asset-A63i_large.png
MNC Asset Management Beri Strategi Investasi pada Perkumpulan ADPI Komda VI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/278/3206514/mnc_asset_management-lA3w_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Asset Management X BRI Danareksa Sekuritas: Pilihan Stabil saat Dunia Bergejolak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement