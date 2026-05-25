MNC Asset Management Rayakan HUT ke-26, Usung Semangat Success Through Unity

JAKARTA - MNC Asset Management merayakan HUT ke-26 tahun sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan dan pencapaian perusahaan selama lebih dari dua dekade di industri pasar modal Indonesia. Perayaan dilakukan dengan mengusung tema Success Through Unity.

Direktur Utama MNC Asset Management Frery Kojongian mengatakan, tema ini mencerminkan semangat perusahaan dalam membangun pertumbuhan melalui kolaborasi dan soliditas bersama seluruh pemangku kepentingan.

"Success Through Unity adalah filosofi kami, adalah kami akan tumbuh secara bersama-sama kalau kami solid, bekerja sama dengan seluruh stakeholder dan juga para mitra kami tentunya kami akan lebih kuat dan tentunya ini akan memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada seluruh nasabah kami," katanya di Gedung MNC Bank Tower, Jakarta, Senin (25/5/2026)

Frery menuturkan, pencapaian perusahaan hingga usia ke-26 tidak terlepas dari kontribusi dan kepercayaan seluruh pihak, mulai dari karyawan, mitra bisnis, hingga nasabah. Ia pun turut memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan perusahaan hingga saat ini.

“Perjalanan 26 tahun ini merupakan hasil dari kerja sama dan komitmen seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari MNC Asset Management. Kami berharap perusahaan dapat terus berkembang menjadi manajer investasi yang adaptif, terpercaya, dan mampu memberikan nilai tambah bagi nasabah maupun masyarakat luas,” ujarnya.