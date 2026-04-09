Tunjukkan Stabilitas di Tengah Dinamika Global, Reksa Dana MNC Asset Management Kini Mudah Diakses Lewat Bareksa Super App

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |11:16 WIB
MNC Asset (Foto: Okezone)
JAKARTA – Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin menantang-dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik dan ketidakpastian arah kebijakan moneter, investor dituntut untuk semakin selektif dalam menentukan instrumen investasi. Dalam situasi seperti ini, penting bagi investor untuk tetap tenang dan fokus pada strategi jangka menengah hingga panjang, termasuk dengan memilih instrumen yang memiliki tingkat stabilitas relatif baik.

Reksa dana berbasis pendapatan tetap dan pasar uang menjadi salah satu pilihan yang relevan karena menawarkan potensi imbal hasil yang kompetitif dengan tingkat volatilitas yang relatif lebih rendah. Instrumen ini juga dapat berfungsi sebagai bagian dari strategi diversifikasi, terutama ketika pasar saham mengalami tekanan akibat sentimen global.

MNC Asset Management mencatat bahwa sejumlah produk reksa dananya tetap menunjukkan kinerja yang stabil. Berdasarkan data Nilai Aktiva Bersih (NAB) per 31 Maret 2026, kinerja year-to-date (YTD) untuk beberapa produk unggulan tercatat positif, antara lain:

    •    MNC Dana Likuid: 1,73%
    •    MNC Dana Syariah: 1,69%
    •    MNC Dana Lancar: 1,27%

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi menyampaikan bahwa stabilitas kinerja ini merupakan hasil dari strategi pengelolaan portofolio yang disiplin dan selektif.

“Kami terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana nasabah, khususnya di tengah kondisi pasar yang bergejolak. Produk kami difokuskan pada instrumen dengan kualitas yang terjaga, sehingga mampu memberikan kinerja yang relatif stabil. Reksa Dana Pendapatan Tetap seperti MNC Dana Likuid dan MNC Dana Syariah dapat menjadi pilihan bagi investor yang menginginkan potensi imbal hasil optimal dengan risiko terukur, sementara Reksa Dana Pasar Uang seperti MNC Dana Lancar menawarkan likuiditas yang tinggi dan stabilitas. Seluruh produk tersebut dapat dibeli dengan mudah, salah satunya melalui Bareksa Super App, yang memberikan kemudahan bagi investor untuk mulai berinvestasi kapan saja dan di mana saja,” ujarnya.

 

