Kunjungi Virtual Booth MNC Asset Management di Sharia Investment Week 2026

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |14:36 WIB
MNC Asset (Foto: Okezone)
JAKARTA – Sebagai salah satu perusahaan Manajer Investasi yang memiliki beragam produk reksa dana syariah unggulan, MNC Asset Management yang merupakan salah satu anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) di bawah naungan MNC Group, kembali berpartisipasi dalam acara Sharia Investment Week (SIW) 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ini berlangsung secara hybrid di Main Hall BEI, Jakarta serta virtual mulai Kamis (21/05/2026) hingga Sabtu (23/05/2026).

Melalui virtual booth MNC Asset Management, pengunjung dapat memperoleh informasi mengenai berbagai produk reksa dana syariah unggulan, seperti MNC Dana Syariah dan MNC Dana Syariah Barokah. Selain itu, tersedia layanan live chat melalui WhatsApp yang memungkinkan pengunjung berkonsultasi langsung dengan tim MNC Asset Management terkait investasi reksa dana maupun perencanaan keuangan.

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi menyampaikan bahwa partisipasi perusahaan dalam SIW 2026 merupakan bentuk komitmen untuk terus menghadirkan produk investasi syariah yang kompetitif sekaligus mendukung peningkatan literasi keuangan syariah di Indonesia.

“Kami berharap kehadiran MNC Asset Management dalam SIW 2026 dapat semakin memperluas pemahaman masyarakat mengenai investasi syariah khususnya reksa dana yang dikelola sesuai prinsip syariah seperti Reksa Dana Pendapatan Tetap MNC Dana Syariah dan Reksa Dana Pasar Uang MNC Dana Syariah Barokah. Selain itu, kami ingin mendorong masyarakat agar semakin percaya diri dalam merencanakan keuangan melalui reksa dana syariah,” ujar Dimas.

Sementara itu, Ketua Unit Pengelola Investasi Syariah (UPIS) MNC Asset Management Muhamad Sugiarto mengatakan bahwa pertumbuhan minat masyarakat terhadap investasi syariah menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun.

 

