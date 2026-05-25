MNC Asset Management Salurkan Dana Pembersihan Reksa Dana Syariah ke Lazismu dan Nasaruddin Umar Office

JAKARTA - MNC Asset Management melakukan pembersihan pendapatan hasil investasi reksa dana yang tidak sesuai syariah kepada dua lembaga nirlaba, yakni Lazismu dan Nasaruddin Umar Office (NUO), dengan total nilai penyaluran sebesar Rp70 juta. Masing-masing lembaga menerima dana sebesar Rp35 juta.

Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung MNC Bank Tower, Jakarta, Senin (25/5/2026) bersamaan dengan rangkaian acara syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 MNC Asset Management.

Pembersihan pendapatan hasil investasi tersebut berasal dari produk reksa dana syariah MNC Dana Syariah dan MNC Dana Syariah Barokah. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen MNC Asset Management dalam menjalankan pengelolaan investasi syariah sesuai prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memastikan pengelolaan produk reksa dana syariah dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.

“Pembersihan pendapatan hasil investasi yang tidak sesuai syariah merupakan bagian dari komitmen kami dalam menjaga tata kelola pengelolaan reksa dana syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Kami berharap dana yang disalurkan kepada Lazismu dan Nassarudin Umar Office dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” ujar Dimas.

Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) MNC Asset Management Nuryana Hidayat menyampaikan bahwa proses pembersihan pendapatan non-halal merupakan bagian penting dalam menjaga kepatuhan syariah pada produk investasi syariah.

“Melalui proses pembersihan ini, MNC Asset Management menunjukkan komitmennya dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan reksa dana syariah. Dana yang berasal dari pendapatan yang tidak sesuai syariah tidak dapat diakui sebagai keuntungan perusahaan maupun investor, sehingga harus disalurkan untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan umat,” ujar Nuryana.