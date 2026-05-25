HUT ke-26, MNC Asset Management Optimistis Dapat Terus Tumbuh

JAKARTA - PT MNC Asset Management optimistis akan terus tumbuh. Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra dan agen penjual reksa dana yang telah mendukung pertumbuhan perusahaan hingga saat ini.

Hal ini disampaikan saat perayaan HUT ke-26 MNC Asset Management sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan dan pencapaian perusahaan selama lebih dari dua dekade di industri pasar modal Indonesia.

Menurutnya, usia ke-26 menjadi pencapaian tersendiri di tengah industri manajer investasi (MI) yang dinamis. Dimas mengatakan hanya sedikit perusahaan manajer investasi di Indonesia yang mampu bertahan hingga lebih dari 20 tahun.

"Banyak sekali MI yang saat ini usianya masih di bawah 20 tahun. Sangat sedikit yang usianya di atas 20 tahun, jadi kami MI yang termasuk salah satu yang tertua sudah mengalami banyak pasang surut sampai dengan kondisi saat ini kami masih tetap survive," kata Dimas di Gedung MNC Bank Tower, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Dia menambahkan, perusahaan berharap dapat terus memperkuat kerja sama dengan seluruh nasabah serta memberikan layanan terbaik bagi nasabah retail maupun institusi di seluruh Indonesia.

"Kami berharap hal ini memberikan kerjasama yang luar biasa terhadap seluruh nasabah dan kami memberikan yang terbaik buat nasabah retail maupun nasabah institusi yang ada di seluruh Indonesia," lanjutnya.

Perayaan HUT ke-26 MNC Asset Management mengusung tema Success Through Unity. Direktur Utama MNC Asset Management, Frery Kojongian mengatakan tema tersebut mencerminkan semangat perusahaan dalam membangun pertumbuhan melalui kolaborasi dan soliditas bersama seluruh pemangku kepentingan.

"Success Through Unity adalah filosofi kami, adalah kami akan tumbuh secara bersama-sama kalau kami solid, bekerja sama dengan seluruh stakeholder dan juga para mitra kami tentunya kami akan lebih kuat dan tentunya ini akan memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada seluruh nasabah kami," katanya.