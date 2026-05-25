Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

HUT ke-26, MNC Asset Management Optimistis Dapat Terus Tumbuh

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |19:15 WIB
HUT ke-26, MNC Asset Management Optimistis Dapat Terus Tumbuh
HUT ke-26, MNC Asset Management Optimistis Dapat Terus Tumbuh (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Asset Management optimistis akan terus tumbuh. Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra dan agen penjual reksa dana yang telah mendukung pertumbuhan perusahaan hingga saat ini.

Hal ini disampaikan saat perayaan HUT ke-26 MNC Asset Management sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan dan pencapaian perusahaan selama lebih dari dua dekade di industri pasar modal Indonesia. 

Menurutnya, usia ke-26 menjadi pencapaian tersendiri di tengah industri manajer investasi (MI) yang dinamis. Dimas mengatakan hanya sedikit perusahaan manajer investasi di Indonesia yang mampu bertahan hingga lebih dari 20 tahun.

"Banyak sekali MI yang saat ini usianya masih di bawah 20 tahun. Sangat sedikit yang usianya di atas 20 tahun, jadi kami MI yang termasuk salah satu yang tertua sudah mengalami banyak pasang surut sampai dengan kondisi saat ini kami masih tetap survive," kata Dimas di Gedung MNC Bank Tower, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Dia menambahkan, perusahaan berharap dapat terus memperkuat kerja sama dengan seluruh nasabah serta memberikan layanan terbaik bagi nasabah retail maupun institusi di seluruh Indonesia.

"Kami berharap hal ini memberikan kerjasama yang luar biasa terhadap seluruh nasabah dan kami memberikan yang terbaik buat nasabah retail maupun nasabah institusi yang ada di seluruh Indonesia," lanjutnya.

Perayaan HUT ke-26 MNC Asset Management mengusung tema Success Through Unity. Direktur Utama MNC Asset Management, Frery Kojongian mengatakan tema tersebut mencerminkan semangat perusahaan dalam membangun pertumbuhan melalui kolaborasi dan soliditas bersama seluruh pemangku kepentingan.

"Success Through Unity adalah filosofi kami, adalah kami akan tumbuh secara bersama-sama kalau kami solid, bekerja sama dengan seluruh stakeholder dan juga para mitra kami tentunya kami akan lebih kuat dan tentunya ini akan memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada seluruh nasabah kami," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/320/3220679//mnc_asset_management-xfQc_large.jpg
MNC Asset Management Rayakan HUT ke-26, Usung Semangat Success Through Unity
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/622/3220580//waran-CkmP_large.jpg
Tips MotionTrade: Ini Cara Membaca Kode dalam Waran Terstruktur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/278/3220037//mnc_sekuritas-oVfp_large.jpg
MNC Sekuritas Dorong Pertumbuhan Pasar Modal Syariah melalui Sharia Investment Week 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219872//mnc_asset-zif4_large.png
Kunjungi Virtual Booth MNC Asset Management di Sharia Investment Week 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/278/3219765//ojk-Js8p_large.jpg
OJK Terbitkan 2 Aturan Baru Perkuat Industri Pasar Modal, Ini Isinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/278/3219375//mnc_sekuritas-U3vS_large.jpg
MNC Sekuritas Tingkatkan Pemahaman Investasi Mahasiswa Lewat Seminar Smart Money Moves: From Financing to Investment Decisions
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement