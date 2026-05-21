Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

OJK Terbitkan 2 Aturan Baru Perkuat Industri Pasar Modal, Ini Isinya

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |07:29 WIB
OJK Terbitkan 2 Aturan Baru Perkuat Industri Pasar Modal, Ini Isinya
OJK Terbitkan 2 Baru Perkuat Industri Pasar Modal, Ini Isinya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dua Peraturan OJK (POJK) terbaru untuk meningkatkan ketahanan dan profesionalisme industri pasar modal. Langkah ini diambil guna merespons kompleksitas produk keuangan, pesatnya digitalisasi, serta dinamika risiko yang terus berkembang di sektor jasa keuangan.

Dua regulasi tersebut adalah POJK Nomor 3 Tahun 2026 mengenai kegiatan usaha Perusahaan Efek, dan POJK Nomor 5 Tahun 2026 yang mengatur kegiatan usaha Manajer Investasi. 

Melalui POJK Nomor 3 Tahun 2026, OJK melakukan penguatan kelembagaan Perusahaan Efek melalui pengaturan pengelompokan kegiatan usaha Perusahaan Efek (PEKU) berdasarkan kapasitas dan tingkat permodalan perusahaan ke dalam tiga kategori, yaitu PEKU 1, PEKU 2, dan PEKU 3.

Pengelompokan tersebut dilakukan untuk menciptakan struktur industri yang lebih sehat dan proporsional sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Efek.

Dalam POJK ini, PEKU 1 difokuskan untuk kegiatan pemasaran Efek secara terbatas, PEKU 2 untuk kegiatan usaha secara terbatas sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) atau Perantara Pedagang Efek (PPE), sedangkan PEKU 3 dapat menjalankan kegiatan usaha secara lebih luas sebagai PEE, PPE, atau PEE sekaligus PPE dengan kegiatan bagi PPE termasuk kegiatan utama melakukan pembiayaan transaksi Efek, penerbitan produk terstruktur, hingga kegiatan lain memberikan layanan transaksi Efek luar negeri.

POJK ini juga memperkuat ketentuan permodalan melalui peningkatan modal disetor minimum dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), yaitu:

- PEKU 1 sebesar Rp1 miliar dengan MKBD minimum Rp500 juta

- PEKU 2 sebesar Rp55 miliar dengan MKBD minimum Rp50 miliar dan

- PEKU 3 sebesar Rp110 miliar dengan MKBD minimum Rp100 miliar

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/320/3219139/luhut-HawE_large.jpg
Luhut Panggil OJK Usai Rupiah Melemah ke Rp17.600 per dolar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/320/3219034/ojk-ybgi_large.png
OJK Buka Suara soal Bank Efisiensi Pekerja di Tengah Digitalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/320/3218900/rupiah-6A5D_large.jpg
Prabowo Minta Himbara Beri Bunga Kredit Rakyat 5 Persen, Ini Catatan OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/278/3218342/ketua_ojk-Mjuc_large.jpg
OJK: Pengumuman Index Rebalancing MSCI Jadi Momentum Lanjutkan Reformasi Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/278/3218312/ojk-Ipkv_large.jpg
Penundaan Buyback Saham Tanpa RUPS Jadi Strategi OJK Redam Gejolak Pasar Pasca Pengumuman MSCI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/278/3217922/ketua_ojk-uTzi_large.jpg
OJK Dukung Demutualisasi BEI, Masih Dibahas Pemerintah dan DPR
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement