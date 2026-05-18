Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Panggil OJK Usai Rupiah Melemah ke Rp17.600 per dolar

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |15:38 WIB
Luhut Panggil OJK Usai Rupiah Melemah ke Rp17.600 per dolar
Luhut Bertemu OJK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan memanggil Ketua OJK (Otoritas Jasa Keuangan) beserta Anggota Dewan Komisioner untuk berdiskusi terkait pelemahan rupiah terhadap dolar. 

Pada perdagangan hari ini, Senin (18/5/2026) terpantau mata uang Garuda melemah ke level Rp17.667 per dolar hingga perdagangan siang hari. Lebih tinggi dibandingkan perdagangan Jumat (15/5) di level Rp17.528. 

"Beberapa diskusi yang kami lakukan yakni terkait dinamika rupiah, perkembangan pasar keuangan hingga pandanganan investor global terhadap kondisi Indonesia saat ini," kata Luhut mengutip unggahan resmi melalui akun Instagramnya, Senin (18/5/2026).

Luhut mengatakan kondisi makro ekonomi Indonesia saat ini menjadi perhatian para investor. Ia berpesan kepada OJK untuk tetap konsisten menjalankan dua tugas utama yaitu menjaga stabilitas sektor keuangan dan meningkatkan kepercayaan investor. 

"Di tengah situasi global yang sedang tidak menentu, mereka mendapatkan tambahan tugas yang cukup krusial. Bukan hanya menjaga stabilitas sektor keuangan, tetapi juga memastikan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia tetap kokoh," lanjutnya. 

Disamping itu, Luhut juga mengingatkan OJK untuk tetap mendukung program prioritas pemerintah disamping membenahi tata kelola dan manajemen risiko sebelum mengambil sebuah keputusan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/320/3219034/ojk-ybgi_large.png
OJK Buka Suara soal Bank Efisiensi Pekerja di Tengah Digitalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/320/3218900/rupiah-6A5D_large.jpg
Prabowo Minta Himbara Beri Bunga Kredit Rakyat 5 Persen, Ini Catatan OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/278/3218342/ketua_ojk-Mjuc_large.jpg
OJK: Pengumuman Index Rebalancing MSCI Jadi Momentum Lanjutkan Reformasi Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/278/3218312/ojk-Ipkv_large.jpg
Penundaan Buyback Saham Tanpa RUPS Jadi Strategi OJK Redam Gejolak Pasar Pasca Pengumuman MSCI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/278/3217922/ketua_ojk-uTzi_large.jpg
OJK Dukung Demutualisasi BEI, Masih Dibahas Pemerintah dan DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/278/3217756/ojk-Eka0_large.png
OJK Buka Suara soal Rebalancing Saham RI pada Indeks MSCI Besok
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement